ВИДЕО. Павел Люсин сократил отставание в игре против Хорватии U-17

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартует во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.

В первом тайме украинская сборная дважды пропустила от хорватов. На 22-й минуте и на 32-й минуте отметился дублем Тино Кусанович.

На 54-й минуте игроки сборной Украины заработали пенальти. С отметки отличился игрок киевского «Динамо» Павел Люсин.

Сборная Украины уступает сборной Хорватии со счетом 1:2 (идет вторая половина игры).

Гол Павла Люсина на 54-й минуте