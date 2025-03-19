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  4. ВИДЕО. Павел Люсин сократил отставание в игре против Хорватии U-17
Молодежные турниры
19 марта 2025, 14:52 |
153
0

ВИДЕО. Павел Люсин сократил отставание в игре против Хорватии U-17

Юношеская сборная начала борьбу за выход на Евро U-17

19 марта 2025, 14:52 |
153
0
ВИДЕО. Павел Люсин сократил отставание в игре против Хорватии U-17
ФК Динамо Киев. Павел Люсин

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартует во втором раунде отбора на Евро-2025 U-17.

В первом тайме украинская сборная дважды пропустила от хорватов. На 22-й минуте и на 32-й минуте отметился дублем Тино Кусанович.

На 54-й минуте игроки сборной Украины заработали пенальти. С отметки отличился игрок киевского «Динамо» Павел Люсин.

Сборная Украины уступает сборной Хорватии со счетом 1:2 (идет вторая половина игры).

Гол Павла Люсина на 54-й минуте

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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