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Украина. Первая лига
19 марта 2025, 14:48 |
534
0

Представители клуба Первой лиги побывали на стажировке в Манчестер Сити

Вице-президент Юрий Коротун рассказал о визите в Англию

19 марта 2025, 14:48 |
534
0
Представители клуба Первой лиги побывали на стажировке в Манчестер Сити
ФК Металлист 1925

Представители харьковского клуба «Металлист 1925» благодаря Украинской ассоциации футбола побывали на стажировке в английском «Манчестер Сити».

«Наша делегация прошла интенсивный курс от ведущих специалистов «горожан» по коммерции, скаутингу, развитию академии и менеджмента. Кроме того, участники делегации имели уникальную возможность посетить легендарные стадионы «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Мы понимаем, как можем внедрять увиденное в «Металлисте 1925», с новыми силами и опытом возвращаемся к работе», – сообщил вице-президент клуба Юрий Коротун.

«Металлист 1925» занял второе место в Группе B Первой лиги Украины и после возобновления чемпионата будет бороться за выход в элитный дивизион.

Среди участников «Группы повышения в классе» харьковский клуб набрал 25 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет четыре очка.

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Николай Титюк Источник: ФК Металлист 1925
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