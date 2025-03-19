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Испания
19 марта 2025, 15:03 | Обновлено 19 марта 2025, 15:34
753
1

Играл против Украины. Умер экс-игрок Черногории и Реала Сосьедад

Андрия Делибашич выступал на позиции форварда

19 марта 2025, 15:03 | Обновлено 19 марта 2025, 15:34
753
1
Играл против Украины. Умер экс-игрок Черногории и Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

На 44-м году жизни скончался форвард сборной Черногории Андрия Делибашич, который играл за испанские и португальские клубы.

Об этом сообщает пресс-служба сербского «Партизана».

Именно в клубе из Белграда начинал свою карьеру Андрия Делибашич. В «Партизане» футболист выступал с 1999 по 2003 год. Всего на поле выходил 100 раз и забил 48 голов.

Из «Партизана» Делибашич перешел в «Мальорку». Также играл за испанские «Реал Сосьедад», «Райо Вальекано» и «Эркулес».

В Португалии выступал на правах аренды за «Бейра-Мар», «Брагу» и «Бенфику».

За сборную Черногории Андрия Делибашич сыграл 21 игру и забил 6 мячей.

Участвовал в игре против сборной Украины 7 июня 2013 года в квалификационном матче к чемпионату мира 2014. Тогда украинцы победили на выезде черногорцев с разгромным счетом 4:0.

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Александр Сильченко Источник
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