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Лига наций
19 марта 2025, 14:48 | Обновлено 19 марта 2025, 14:49
490
0

Легионер Зари дал прогноз на матч Украина – Бельгия

Габриэл Эскинья верит в сине-желтых

19 марта 2025, 14:48 | Обновлено 19 марта 2025, 14:49
490
0
Легионер Зари дал прогноз на матч Украина – Бельгия
ФК Заря. Габриэл Эскинья

Австрийский защитник луганской «Зари» Габриэл Эскинья в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на первый матч плей-офф Лиги наций между национальными сборными Украины и Бельгии.

«Украина имеет хорошую команду с отличными игроками. Бельгийцы также хороши, но, я думаю, что Украина выиграет этот матч».

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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