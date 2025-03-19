Лига наций19 марта 2025, 14:48 | Обновлено 19 марта 2025, 14:49
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Легионер Зари дал прогноз на матч Украина – Бельгия
Габриэл Эскинья верит в сине-желтых
19 марта 2025, 14:48 | Обновлено 19 марта 2025, 14:49
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Австрийский защитник луганской «Зари» Габриэл Эскинья в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на первый матч плей-офф Лиги наций между национальными сборными Украины и Бельгии.
«Украина имеет хорошую команду с отличными игроками. Бельгийцы также хороши, но, я думаю, что Украина выиграет этот матч».
Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.
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