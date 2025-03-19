КУРТУА – о конфликте в Бельгии: «Пусть скажут мне это в лицо»

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа ответил на критику бывшего партнера по национальной команде Куна Кастельса:

«Я понимаю, что Кастельс недоволен потерей роли первого номера в сборной. Он имеет право принимать собственные решения. Он высказывал некоторую критику, но я не думаю, что другие члены команды разделяют его мнение. Если кому-то есть что сказать мне, я предпочитаю, чтобы они говорили это мне в лицо. Вот как мне нравится работать. Моя цель – выступать на поле и показать болельщикам, что у меня по-прежнему есть сильное желание играть за национальную сборную».

Напомним, из-за конфликта с Доменико Тедеско Тибо Куртуа долгое время не играл за сборную Бельгии, но вернулся в состав национальной команды после назначения на пост главного тренера Руди Гарсии.