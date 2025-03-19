Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КУРТУА – о конфликте в Бельгии: «Пусть скажут мне это в лицо»
Лига наций
19 марта 2025, 14:57 |
930
0

КУРТУА – о конфликте в Бельгии: «Пусть скажут мне это в лицо»

Вратарь «дьяволов» ответил Куну Кастельсу

19 марта 2025, 14:57 |
930
0
КУРТУА – о конфликте в Бельгии: «Пусть скажут мне это в лицо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа ответил на критику бывшего партнера по национальной команде Куна Кастельса:

«Я понимаю, что Кастельс недоволен потерей роли первого номера в сборной. Он имеет право принимать собственные решения. Он высказывал некоторую критику, но я не думаю, что другие члены команды разделяют его мнение. Если кому-то есть что сказать мне, я предпочитаю, чтобы они говорили это мне в лицо. Вот как мне нравится работать. Моя цель – выступать на поле и показать болельщикам, что у меня по-прежнему есть сильное желание играть за национальную сборную».

Напомним, из-за конфликта с Доменико Тедеско Тибо Куртуа долгое время не играл за сборную Бельгии, но вернулся в состав национальной команды после назначения на пост главного тренера Руди Гарсии.

По теме:
Легионер Зари дал прогноз на матч Украина – Бельгия
«Таких не бывает». Дирявка признался, повлияет ли бан Мудрика на сборную
«Опять съест Лукаку». Реакция болельщиков на вызов Сватка в сборную
Кун Кастельс Тибо Куртуа сборная Бельгии по футболу Лига наций
Дмитрий Вус Источник: Relevo
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
Теннис | 18 марта 2025, 19:35 2
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»

Юлия Вакуленко стала героиней журналистского расследования L'Equipe

Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Бокс | 19 марта 2025, 08:03 2
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 

Легендарный британец вспомнил бой против Виталия в 2003 году

Новый тренер Трабзонспора одобрил летнюю покупку хавбека Шахтера
Футбол | 19.03.2025, 16:02
Новый тренер Трабзонспора одобрил летнюю покупку хавбека Шахтера
Новый тренер Трабзонспора одобрил летнюю покупку хавбека Шахтера
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Футбол | 19.03.2025, 06:09
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Днепр – финалист Лиги Европы-2015. Где они сейчас?
Футбол | 19.03.2025, 09:00
Днепр – финалист Лиги Европы-2015. Где они сейчас?
Днепр – финалист Лиги Европы-2015. Где они сейчас?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
18.03.2025, 09:09 1
Бокс
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
17.03.2025, 19:54 16
Футбол
ВИДЕО. Игрок Динамо на дорогом авто засветился в Монако с дочерью Суркиса
ВИДЕО. Игрок Динамо на дорогом авто засветился в Монако с дочерью Суркиса
17.03.2025, 20:12 26
Футбол
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
18.03.2025, 18:29
Мир азарта
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
17.03.2025, 21:58 24
Футбол
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
18.03.2025, 23:19 2
Футбол
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
18.03.2025, 11:57 35
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
17.03.2025, 23:37 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем