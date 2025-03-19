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Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 14:08 | Обновлено 19 марта 2025, 14:09
209
0

Австриец из Зари: «Шварценеггер родился рядом с местом, где родился я»

Габриэл Эскинья дал эксклюзивное интервью для Sport.ua

19 марта 2025, 14:08 | Обновлено 19 марта 2025, 14:09
209
0
Австриец из Зари: «Шварценеггер родился рядом с местом, где родился я»
ФК Заря. Габриэл Эскинья

Австрийский защитник «Зари» Габриэл Эскинья в эксклюзивном интервью Sport.ua дал комментарий относительно своего участия в матче УПЛ с киевским «Динамо», а также высказался о том, что он является земляком знаменитого Арнольда Шварценеггера и ответил на другие вопросы.

– Габриэле, впервые в 2025 году ты сыграл с «Динамо» в основном составе «Зари». Какие эмоции у тебя от этого матча с киевской командой?

– Я был немного взволнован перед игрой, потому что «Динамо» – это большое имя и большой клуб в Украине. Но для меня нет ничего особенного, все соперники одинаковы.

– Ты доволен своей игрой против киевской команды?

– Я действительно рад тому, как мы играли. Мы были как команда. Моя индивидуальная игра могла бы быть лучше, но для меня важна команда.

– Как считаешь, «Заря» могла одержать победу в матче с «Динамо»?

– Да, у нас были хорошие шансы забить на один или два гола больше. Но, к сожалению, мы не забили.

– Кстати, за Динамо ранее играл австрийский защитник Александар Драгович. В матче против «Динамо», может кто-то шутил, что ты Драгович из «Зари» =) Или у тебя, может, такие мысли были?

– Нет, никто ничего такого не говорил, и я забыл об этом во время игры.

– Что ждешь от следующих матчей «Зари»?

– Я ожидаю, что мы выиграем в следующих матчах. Мы тренируемся и играем очень хорошо. И атмосфера в команде идеальная.

– По твоему мнению, «Заря» способна войти в топ-4 УПЛ по итогам сезона 24/25?

– Да, конечно, у нас замечательная команда с хорошими личностями, хорошее сочетание старых и молодых игроков.

– Сборная Австрии в Лиге наций будет играть с Сербией. Какие надежды у тебя от этого противостояния?

– У австрийцев замечательная сборная с отличными игроками, как и у сербов. Это будет интересная игра.

– Кстати, ты хочешь сыграть за сборную Австрии? Если твоя карьера будет развиваться, мечтаешь сыграть за австрийскую сборную?

– Я пока не знаю. Мои отец и мать из Хорватии. Я также могу играть за сборную Хорватии. Когда, надеюсь, наступит время, я решу это вместе со своей семьей.

– А Украина встретится в Лиге наций с Бельгией. Что думаешь об этом поединке?

– Украина имеет хорошую команду с отличными игроками. Бельгийцы также хороши, но, я думаю, что Украина выиграет этот матч.

– За время жизни в Киеве у тебя появились любимые места в столице?

– Да, я люблю центр Киева. Я часто хожу туда со своими товарищами по команде, чтобы поесть или просто погулять по городу.

– Нравится ли тебе украинская кухня? Может, есть уже любимое блюдо?

– Да, я люблю сырники и вареники. Эти два блюда – мои любимые.

– Австрия славится своими знаменитыми спортсменами? Кого ты считаешь самыми выдающимися?

– Да, в Австрии есть хорошие спортсмены. Вне футбола я думаю, что это Марсель Хиршер. Он часто становился чемпионом мира по лыжам.

– Назови лучших австрийских футболистов современности и вообще в истории!

– В наше время, я думаю, это очевидно, Давид Алаба. Он великий футболист. Имеет такую хорошую карьеру. И он все время был на самом высоком уровне.

– Также одной из главных знаменитостей из Австрии является Арнольд Шварценеггер. Ты, кстати, имея такого звездного земляка бодибилдера, как относишься к бодибилдингу?

– Шварценеггер также является источником вдохновения. Он родился в нескольких километрах от того места, где родился я. Так что да. Возможно, после завершения карьеры я стану бодибилдером (смеется).

– Очень интересно, что ты земляк Шварценеггера. Ты родился в Граце, а Арнольд в пригороде Граца. Расскажи, как в Граце относятся к Шварценеггеру?

– Я не знаю, какое отношение, потому что я не занимаюсь бодибилдингом. Но я думаю, что они его любят.

– Возможно, в городе есть особая любовь к бодибилдингу?

– Это то же самое, что и в любом другом городе.

– Сейчас среди футболистов популярны занятия в спортзале. Ты много занимаешься в спортзале специально для того, чтобы накачать мышцы?

– Да, я тренируюсь с тренером по физической подготовке нашей команды, это мне очень помогает.

– Есть ли у тебя любимые цитаты Шварценеггера?

– Я не могу вспомнить сейчас ни одной цитаты, поэтому я так не думаю.

– Ты когда-нибудь хотел бы встретиться с Арнольдом? Что бы ты ему сказал, если бы вы встретились?

– Он не тот человек, с которым я хочу встретиться. Но я хотел бы с ним немного поговорить.

– Есть ли у тебя уже мысли и план, как попробовать себя в бодибилдинге? Возможно, ты смотришь фильмы или читаешь какие-то книги?

– Нет, когда я играю в футбол, я не зацикливаюсь на таких вещах. А потом посмотрим.

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Габриэл Эскинья Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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