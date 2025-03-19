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  4. Экс-защитник сборной Украины: «Нашим козырем в Мурсии будет командная игра»
Лига наций
19 марта 2025, 13:40 |
258
1

Экс-защитник сборной Украины: «Нашим козырем в Мурсии будет командная игра»

Сергей Дырявка – о первом матче раунда плей-офф Лиги наций

19 марта 2025, 13:40 |
258
1
Экс-защитник сборной Украины: «Нашим козырем в Мурсии будет командная игра»
СК Днепр-1. Сергей Дирявка

Экс-защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua рассказал кому отдает предпочтение в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии:

«Склоняюсь к тому, что украинцы возьмут верх – 2:1. Пожалуй, у бельгийцев более «звездный» состав, но завтра подопечным Сергея Реброва должны пригодиться преимущество в командных действиях и лучший настрой.

Скажется ли отсутствие Михаила Мудрика? Не думаю, и не только потому, что убежден: незаменимых не бывает. В украинской сборной длинная скамейка запасных и у руководителя Сергея Реброва было достаточно времени, чтобы с помощью домашних заготовок минимизировать потерю игрока «Челси».

Первый поединок сборных Украины и Бельгии начнется 20 марта в 21.45 по киевскому времени.

Ранее бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт рассказал, кому бы из наших голкиперов он отдал предпочтение в матчах раунда плей-офф футбольной Лиги наций с бельгийцами.

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Сергей Дирявка сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Victor673256ua
Перемогти фаворита допомагає злагоджена командна гра та вдача. Бо інакше ніяк)
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