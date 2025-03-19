Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций

20 марта в 21.45 по киевскому времени в испанской Мурсии на стадионе «Энрике Рока де Мурсия» сборная Украины проведет первый поединок против сборной Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций за право играть в следующем сезоне ЛН в дивизионе А.

Украина

К первому поединку в нынешнем году «сине-желтые» готовились в испанском Бенидорме. Официально подготовительная работа команды Сергея Реброва стартовала 13 марта.

Однако наши «легионеры» прибыли в расположение национальной команды чуть позже. А для того, чтобы иметь под рукой полный «боекомплект», Ребров привлек к тренировкам своего коллектива, укомплектованного на тот момент исключительно игроками клубов УПЛ, сразу десять игроков молодежной сборной Украины, которые затем, 17 марта, отбыли в Турцию, в расположение «молодежки», которая планирует провести два товарищеские поединки.

В Бенидорме наша команда практически каждый день работала в режиме двухразовых тренировок.

Касательно кадрового вопроса. Из-за травмы не получил вызов в сборную защитник «Динамо» Александр Тымчик. Уже на сборе медицинский штаб нашей национальной команды «отцепил» оборонца «Плимута» Максима Таловерова, который прибыл в лагерь сборной с повреждением. Вместо него довызван Александр Сваток из американского «Остина».

Однако главная наша кадровая потеря – это, безусловно, Михаил Мудрик. Вингер «Челси» вне игры из-за своей громкой допинговой истории.

Обращает внимание отсутствии в списке приглашенных футболистов Тараса Степаненко («Эюпспор») и Владимира Бражко («Динамо»). В свою очередь, лишь в резервном списке оказались в этот раз «горняк» Дмитрий Крыськив и новоиспеченный игрок «Трабзонспора» Александр Зубков.

В резервном списке оказался и бывший голкипер «Динамо», а нынче страж ворот «Аль-Шабаба» Георгий Бущан.

Обращает на себя внимание присутствие в основном списке защитника «Карпат» Алексея Сыча. После непродолжительного отсутствия в сборную вернулся ее лидер и капитан динамовец Андрей Ярмоленко.

Также следует отметить вызов в сборную полузащитника «Шахтера» Егора Назарины, а также двух игроков «Полесья» – Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка. И да, в этот раз динамовец Виталий Буяльский – в основной обойме сборной.

Вкратце напомним путь сборной Украины в последнем розыгрыше Лиги наций. Команда Сергея Реброва начала «за упокой»: проиграла два стартовых матча – командам Албании и Чехии.

После такого «резвого» старта уже не велась речь о повышении в классе. Главной задачей стало удержаться в дивизионе В. И это «сине-желтым» в итоге удалось. Наша команда с восьмью турнирными баллами финишировала на втором месте, пропустив вперед сборную Чехии, а позади себя оставив сборные Грузии и Албании.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Мы играли с Бельгией на Евро – это была совсем другая игра, ведь в том матче нам была очень нужна победа, а сборной Бельгии не нужна была, может, победа. Сейчас мы имеем две игры, это стратегические игры. Сейчас мы играем первый круг, в Бельгии будем играть второй, поэтому это, как по мне, очень разные игры. Но, как я говорил, для сборной Украины любая игра очень важна и очень важно принести положительные эмоции нашим людям.

Бельгия

Доселе сборная Бельгии выступала исключительно в главном дивизионе Лиги наций. Однако последний по счету розыгрыш этого турнира получился для «красных дьяволов» провалом: они заняли лишь третье место в четырьмя очками.

Справедливости ради нужно отметить, что Бельгия играла в одной группе со сборными Франции и Италии, которым в итоге и уступила две первые строчки в таблице. В четырех матчах против «гегемонов» группы бельгийцы набрали лишь одной очко (расписали ничью с итальянцами).

Собственно, благодаря ничьей с экс-чемпионами Европы Бельгия и смогла удержаться на третьем месте в группе, финишировав выше сборной Израиля. С израильтянами бельгийцы обменялись победами.

Учитывая неудачное выступление сборной Бельгии на Евро-2024 (команда не без проблем вышла из группы и вылетела уже в первом раунде плей-офф), а также провал в Лиге наций, главный тренер «красных дьяволов» Доменико Тедеско был отправлен в отставку. Под его руководством некогда одна из сильнейших команд мира не выигрывала в последних пяти поединках.

К матчам против сборной Украины бельгийцы готовились под началом нового главного тренера – Руди Гарсии. Для этого специалиста матч против нашей команды станет дебютным во главе «красных дьяволов».

Главным кадровым решением нового наставника бельгийцев стало возвращение в команду голкипера «Реала» Тибо Куртуа, который повздорил с предыдущим наставником из-за капитанской повязки, которая в отсутствие Де Брюйне перешла не к нему, а к Лукаку.

Однако далеко не всем лидерам «красных дьяволов» понравилось решение Гарсии вернуть опального кипера. Кун Кастельс, защищавший ворота бельгийцев на Евро-2024, узнав о возвращении Куртуа в сборную, решил завершить свою международную карьеру. Получилось, что карьера одного голкипера в сборной Бельгии реанимировалась, а карьера другого – завершилась.

В игре против Украины команде Гарсии не помогут еще и Тимоти Кастань и Лоис Опенда. В обоих – перебор желтых карточек.

А вот от услуг опытных Дриса Мертенса, Кристиана Бентеке и Акселя Витселя новый рулевой бельгийской сборной решил отказаться. Эти трое были в предварительном списке вызванных игроков, но затем Гарсия сделал выбор в пользу молодых игроков. Дескать, я должен думать не только о ближайших матчах, но и о дальнейших перспективах сборной.

А вот все еще главные действующие лица «красных дьяволов» - Ромелу Лукаку и Кевин Де Брюйне – снова в строю. По словам Гарсии, ему не пришлось убеждать этих футболистов сыграть в матчах против Украины. Мол, они и так «очень мотивированы».

Руди Гарсия, главный тренер сборной Бельгии:

– Как будут играть «красные дьяволы»? У нас умная и универсальная команда, поэтому мы можем играть в разных схемах. Я уже знаю, как будем играть против Украины, но не хочу раскрывать деталей, чтобы не дать сопернику лишних преимуществ. Это будет непростой матч, так как многие игроки еще играют в воскресенье, поэтому в понедельник мы в основном будем заниматься восстановлением. Во вторник и среду – тактическая подготовка.

История противостояний

26 июня 2024 года состоялся пока что единственный поединок между сборными Украины и Бельгии. Игра была сыграна в рамках третьего тура группового турнира Евро-2024. Матч завершился нулевой ничьей.

Прогноз

Матч не сулит для соперников легкой прогулки. Несмотря на последние неудачи и смену поколений, сборная Бельгии все еще остается очень серьезной боевой единицей. На смену ветеранам и опытным игрокам приходит новая талантливая поросль бельгийского футбола. К тому же, Руди Гарсия наверняка захочет оставить по себе приятное впечатление во время дебюта на посту наставника «красных дьяволов».

Наверняка захотят оставить по себе приятное впечатление и футболисты сборной Украины, которым в данном случае терять абсолютно нечего: можно лишь приобрести.

Тем не менее, определенная «пересменка» сейчас происходит и в сборной Украины. И если заменить Тараса Степаненко можно относительно безболезненно, то вот кем заменить Михаила Мудрика, лучшего игрока нашей команды в минувшем году, большой вопрос.

Рискнем предположить, что нервная и закрытая игра не принесет любому из соперников победы. Наш прогноз – ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Калюжный, Судаков, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Довбик

Бельгия: Куртуа, Фас, Де Куйпер, Дебаст, Теат, Тилеманс, Де Кетеларе, Доку, Троссар, Де Брюйне, Лукаку.