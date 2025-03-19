Другие новости19 марта 2025, 12:24 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
19 марта 2025, 12:24 |
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В среду, 19 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Украина U-17 – Хорватия U-17
19:45 Вольфсбург (Ж) – Барселона (Ж)
22:00 Манчестер Сити (Ж) – Челси (Ж)
ТЕННИС
21:30 Даяна Ястремская – Белинда Бенчич
01:00 Ангелина Калинина – Виктория Азаренко
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