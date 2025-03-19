СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 марта

В среду, 19 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Украина U-17 – Хорватия U-17

2.77 – 3.73 – 2.30

19:45 Вольфсбург (Ж) – Барселона (Ж)

6.67 – 5.70 – 1.32

22:00 Манчестер Сити (Ж) – Челси (Ж)

2.70 – 3.40 – 2.35

ТЕННИС

21:30 Даяна Ястремская – Белинда Бенчич

3.65 – 1.29

01:00 Ангелина Калинина – Виктория Азаренко

2.71 – 1.47