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19 марта 2025, 12:24 |
7023
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 марта 2025, 12:24 |
7023
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 марта
УАФ

В среду, 19 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Украина U-17 – Хорватия U-17

Ggbet 2.77 – 3.73 – 2.30

19:45 Вольфсбург (Ж) – Барселона (Ж)

Ggbet 6.67 – 5.70 – 1.32

22:00 Манчестер Сити (Ж) – Челси (Ж)

Ggbet 2.70 – 3.40 – 2.35

ТЕННИС

21:30 Даяна Ястремская – Белинда Бенчич

Ggbet 3.65 – 1.29

01:00 Ангелина Калинина – Виктория Азаренко

Ggbet 2.71 – 1.47

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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