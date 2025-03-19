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  4. «Странно и грустно». Трубин рассказал о вылете с чемпионата Европы 2024
Лига наций
19 марта 2025, 13:07 |
341
0

«Странно и грустно». Трубин рассказал о вылете с чемпионата Европы 2024

Украинский вратарь поделился мнением о матчах против Бельгии

19 марта 2025, 13:07 |
341
0
«Странно и грустно». Трубин рассказал о вылете с чемпионата Европы 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился мнением о предстоящем противостоянии с Бельгией, а также вспомнил вылет из Евро-2024:

– Как воспринимаешь Бельгию?

– Это одна из сильнейших сборных. Да, у них был неудачный период, но сейчас Бельгию возглавил новый тренер – Руди Гарсия. В его распоряжении сильные игроки, как и вся команда, в целом мощная.

– Какие воспоминания остались от матча с Бельгией на Евро-2024?

– С одной стороны положительные, потому что помню, что удалось не пропустить, но с другой – мы не выиграли и вылетели из Евро. Это было так странно и грустно, что все очень быстро закончилось на том чемпионате.

Хорошо, что мы выполнили задачу выйти на Евро-2024, но всегда есть некое «но». Можно было гораздо лучше сыграть на том чемпионате, однако сейчас мы имеем шанс выйти в лигу А, на следующий уровень, поэтому думаю это также для нас неплохо, – признался Трубин.

Сборная Украины проведет два матча с Бельгией в плей-офф Лиги наций за право играть в Лиге А. 20 марта подопечные Сергея Реброва сыграют в Мурсии (Испания), а 23 – встретятся в бельгийском Генке.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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