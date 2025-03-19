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19 марта 2025, 12:41 |
348
0

Анатолий ТРУБИН: «Пообещал жене, но теперь не знаю, когда смогу выполнить»

Голкипер сборной Украины признался, что у него не было медового месяца

19 марта 2025, 12:41 |
348
0
Анатолий ТРУБИН: «Пообещал жене, но теперь не знаю, когда смогу выполнить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своей женитьбе и обещании, которое дал жене:

– Ты недавно женился, поздравляем. Было ли время насладиться временем с женой?

– Спасибо. К сожалению, нет, жена мне всегда за это напоминает. Потому что нет перерыва, даже цельной недели – весь сезон расписан дата за датой, матч за матчем, тур за туром. На самом деле очень хорошо, что мы смогли сыграть свадьбу именно на Рождество, потому что было хотя бы несколько дней выходных, но, к сожалению, у нас не было еще медового месяца.

– Но жена взяла с тебя обещание?

– Конечно, я обещаю, но с моим графиком даже и не знаю, когда я смогу это обещание выполнить. Летом заканчивается чемпионат, потом сборная, потом чемпионат мира, потом уже новый клубный сезон, и все оно так бесконечно идет, но обязательно нужно будет найти время, – признался Трубин.

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Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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