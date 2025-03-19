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Молодежные турниры
19 марта 2025, 12:05 |
305
0

Опубликован стартовый состав сборной Украины U-17 на матч с Хорватией

Первый поединок отбора состоится 19 марта в 13:00 по киевскому времени

19 марта 2025, 12:05 |
305
0
Опубликован стартовый состав сборной Украины U-17 на матч с Хорватией
УАФ

19 марта состоится матч отбора на Евро-2025 U-17, в котором сыграют сборные Украины и Хорватии.

Поединок пройдет на стадионе «Branko Cavlovic-Cavlek» в городе Карловац. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

В турнире примут участие четыре сборных – Италия, Хорватия, Словакия, Украина. В финальный раунд пройдет победитель группы.

Наставник сине-желтых Александр Сытник определился со стартовым составом на предстоящий матч.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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