Опубликован стартовый состав сборной Украины U-17 на матч с Хорватией

19 марта состоится матч отбора на Евро-2025 U-17, в котором сыграют сборные Украины и Хорватии.

Поединок пройдет на стадионе «Branko Cavlovic-Cavlek» в городе Карловац. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

В турнире примут участие четыре сборных – Италия, Хорватия, Словакия, Украина. В финальный раунд пройдет победитель группы.

Наставник сине-желтых Александр Сытник определился со стартовым составом на предстоящий матч.