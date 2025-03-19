Молодежные турниры19 марта 2025, 12:05 |
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Опубликован стартовый состав сборной Украины U-17 на матч с Хорватией
Первый поединок отбора состоится 19 марта в 13:00 по киевскому времени
19 марта 2025, 12:05 |
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19 марта состоится матч отбора на Евро-2025 U-17, в котором сыграют сборные Украины и Хорватии.
Поединок пройдет на стадионе «Branko Cavlovic-Cavlek» в городе Карловац. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
В турнире примут участие четыре сборных – Италия, Хорватия, Словакия, Украина. В финальный раунд пройдет победитель группы.
Наставник сине-желтых Александр Сытник определился со стартовым составом на предстоящий матч.
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