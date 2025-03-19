Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
Лига чемпионов
19 марта 2025, 11:52 |
1007
0

Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»

Французский футболист поделился ожиданиями от плей-офф Лиги чемпионов

19 марта 2025, 11:52 |
1007
0
Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал будущее противостояние с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов:

«Это самая большая ошибка – думать о потенциальном полуфинале с ПСЖ. В прошлом году все воспринимали финал ПСЖ – «Реал» Мадрид как должное, и в итоге мы туда не попали. Поэтому я думаю только об «Арсенале», который будет нашим соперником в четвертьфинале.

Мы можем добиться чего-то великого в этой заключительной части сезона, и поэтому должны сосредоточиться на себе и тех играх, которые нас ждут. Такие вещи нужно оставить широкой публике, людям, которые имеют право позволить себе расслабиться или спекулировать. У нас нет на это времени», – прокомментировал Мбаппе.

Подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Арсеналом» 8 и 16 апреля. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет либо с французским ПСЖ, либо с английской «Астон Виллой».

По теме:
Реал определился с двумя футболистами, которые заменят Винисиуса
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон ПСЖ Килиан Мбаппе
Николай Титюк Источник: Football Espana
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо все-таки подпишет многострадального легионера. Известно, когда
Футбол | 19 марта 2025, 12:55 0
Динамо все-таки подпишет многострадального легионера. Известно, когда
Динамо все-таки подпишет многострадального легионера. Известно, когда

Мигелито летом покинет «Сантос»

Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 19 марта 2025, 11:35 4
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Первый матч плей-офф состоится 20 марта в 21:45 по Киеву

Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Футбол | 18.03.2025, 18:48
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
Футбол | 18.03.2025, 23:19
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
Больше не объект для насмешек: как ПСЖ изменился под руководством Энрике
Футбол | 18.03.2025, 15:09
Больше не объект для насмешек: как ПСЖ изменился под руководством Энрике
Больше не объект для насмешек: как ПСЖ изменился под руководством Энрике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 26
Футбол
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
18.03.2025, 09:33 27
Футбол
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 23
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
19.03.2025, 06:09
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мы не будем ждать боя за звание абсолютного чемпиона мира»
Фрэнк УОРРЕН: «Мы не будем ждать боя за звание абсолютного чемпиона мира»
17.03.2025, 11:57 1
Бокс
Последний танец братьев Бё. Назван состав сборной Норвегии на 9 этап КМ
Последний танец братьев Бё. Назван состав сборной Норвегии на 9 этап КМ
17.03.2025, 15:23
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем