Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал будущее противостояние с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов:

«Это самая большая ошибка – думать о потенциальном полуфинале с ПСЖ. В прошлом году все воспринимали финал ПСЖ – «Реал» Мадрид как должное, и в итоге мы туда не попали. Поэтому я думаю только об «Арсенале», который будет нашим соперником в четвертьфинале.

Мы можем добиться чего-то великого в этой заключительной части сезона, и поэтому должны сосредоточиться на себе и тех играх, которые нас ждут. Такие вещи нужно оставить широкой публике, людям, которые имеют право позволить себе расслабиться или спекулировать. У нас нет на это времени», – прокомментировал Мбаппе.

Подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Арсеналом» 8 и 16 апреля. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет либо с французским ПСЖ, либо с английской «Астон Виллой».