Виктор СКРИПНИК: «Не нравится, что происходит в Динамо. Каждый сам за себя»

Известный украинский тренер Виктор Скрипник прокомментировал борьбу за чемпионство в Украинской Премьер-лиге, а также оценил игру киевского «Динамо»:

«Сейчас в Украине такая фаза, где фаворит может потерять очки против аутсайдера. Тот же Ингулец обыграл Кривбасс, Верес – Полесье, Динамо потеряло очки с Ворсклой, Шахтер – с Карпатами. Я такой футбол люблю.

Я не удивлюсь, если Александрия обойдет донецкий клуб и займет второе место. Я очень рад, что в Украине появляются такие самобытные команды. В прошлом году это был Кривбасс, в этом году – Александрия. Видно, что в команде Ротаня очень хорошая атмосфера в раздевалке.

Вот мне чуть-чуть не нравится то, что происходит в Динамо. Читал интервью Шовковского, где он говорил, что игроки летают в облаках. Кто-то кому-то не отдал пас, сразу начинаются обиды, крики. Такое чувство, что каждый сам себя, а должен быть друг за друга. Раньше такого не было, поэтому они набрали много очков в первом круге», – считает Скрипник.