Яремчук или Довбик? Скрипник дал совет Реброву перед матчами с Бельгией
Специалист рассказал о форвардах национальной команды
Известный украинский тренер Виктор Скрипник рассказал, кого из форвардов национальной сборной Украины следует выпустить на матчи против сборной Бельгии в Лиге наций.
– Давайте немного пробежимся по позициям в сборной Украины. Как думаете, кого мы увидим на острие против Бельгии – Довбика или Яремчука?
– Мне кажется, в одной игре выйдет Довбик, а потом Яремчук его сменит, а во второй – наоборот. Это уже решать Реброву, кто и когда из нападающих выйдет.
Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.
Ранее Виктор Скрипник оценил значимость Андрея Ярмоленко для сборной Украины.
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