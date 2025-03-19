Яремчук или Довбик? Скрипник дал совет Реброву перед матчами с Бельгией

Известный украинский тренер Виктор Скрипник рассказал, кого из форвардов национальной сборной Украины следует выпустить на матчи против сборной Бельгии в Лиге наций.

– Давайте немного пробежимся по позициям в сборной Украины. Как думаете, кого мы увидим на острие против Бельгии – Довбика или Яремчука?

– Мне кажется, в одной игре выйдет Довбик, а потом Яремчук его сменит, а во второй – наоборот. Это уже решать Реброву, кто и когда из нападающих выйдет.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

Ранее Виктор Скрипник оценил значимость Андрея Ярмоленко для сборной Украины.