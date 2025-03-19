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  4. Яремчук или Довбик? Скрипник дал совет Реброву перед матчами с Бельгией
Испания
19 марта 2025, 12:17 |
831
1

Яремчук или Довбик? Скрипник дал совет Реброву перед матчами с Бельгией

Специалист рассказал о форвардах национальной команды

19 марта 2025, 12:17 |
831
1
Яремчук или Довбик? Скрипник дал совет Реброву перед матчами с Бельгией
УАФ. Довбик и Яремчук

Известный украинский тренер Виктор Скрипник рассказал, кого из форвардов национальной сборной Украины следует выпустить на матчи против сборной Бельгии в Лиге наций.

– Давайте немного пробежимся по позициям в сборной Украины. Как думаете, кого мы увидим на острие против Бельгии – Довбика или Яремчука?

– Мне кажется, в одной игре выйдет Довбик, а потом Яремчук его сменит, а во второй – наоборот. Это уже решать Реброву, кто и когда из нападающих выйдет.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

Ранее Виктор Скрипник оценил значимость Андрея Ярмоленко для сборной Украины.

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Артем Довбик Роман Яремчук Виктор Скрипник Сергей Ребров Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Vbolivalnyk-Peter
Наші гратимуть проти бельгійців як і на Євро - глухо від оборони з одним нападником, який буде "сам у полі воїн". Якщо десь "влізе" - то може щось і заб'ють. Впринципі нічого нового, що від них впринципі і очікують... При такому розкладі за сумою 2-х матчів, скоріш за все, буде мінімальний "попандос", і як завжди скажуть що зробили усе що могли, виглядали достойно, однак Бельгія - збірна іншого рівня, купа зірок і т.п. стандартна банальна маячня... Я звичайно не головний тренер, і не мені нести відповідальність, однак, спробував би щось змінити. Внести якусь несподіванку. Наприклад зіграти з 2-ма наподаючими. Тим більше і Яремчук, і Довбик, і Ванат (меншою мірою) вміють грати як на вістрі атаки так і на позиції "10"-ки. Центр поля ми і так не зможемо виграти проти Бельгійців, тому слід впринципі менше орієнтуватися на якісь позиційні атаки (ми їх і так ніколи не вміли якісно доводити до логічного завершення, а так просто "катаємо м'ячика по периметру). 
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