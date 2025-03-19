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Англия
19 марта 2025, 11:11 |
569
1

Известный тренер оценил перспективы Мудрика в сборной после допинг-скандала

Виктор Скрипник считает, что Михаил Мудрик еще может быть полезен

19 марта 2025, 11:11 |
569
1
Известный тренер оценил перспективы Мудрика в сборной после допинг-скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский тренер Виктор Скрипник заявил, что Михаила Мудрика будет не хватать национальной сборной Украины в матчах плей-офф Лиги наций против Бельгии.

– Нам сильно не хватит Мудрика в матчах с Бельгией?

– Каждая команда мечтает иметь игрока, делающего разницу. Мудрик со своей скоростью мог совершить разницу. Но сейчас нужно учиться играть без него. У сборной Бельгии тоже есть свои проблемы. Те же Де Брюйне и Куртуа то хотят играть за национальную команду, то не хотят. В сборной их могут принять уже не так дружелюбно, как раньше.

Преимущество сборной Украины в том, что у нас нет большой ротации и есть стабильная обойма. Новые имена в сборной появляются только через форс-мажоры, как с Мудриком. Но радует, что Ребров дает шанс на собрании молодежи, поэтому Краснопиру из Карпат – понюхать, что такое сборная.

– Мудрику грозит длительная дисквалификация, если Проба Б даст положительный результат. Сможет ли он потом возвратиться на высокий уровень?

– Мы же не знаем, на какой срок будет дисквалификация и будет ли вообще, поэтому не стоит об этом говорить раньше времени. Футболисты, бывает, после тяжелых травм возвращаются еще сильнее. У Эриксена были серьезные проблемы с сердцем, но он вернулся и играет на высоком уровне. Это зависит от характера и желания самого футболиста. Мудрику я хочу пожелать, чтобы все закончилось хорошо и украинский футбол не потерял этого игрока. Миша может принести еще очень много пользы.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

Ранее Виктор Скрипник оценил перспективы Артема Степанова в Бундеслиге.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Дійсно, багато чого залежатиме від терміну дискваліфікації. Але в основному - від самого Мудрика. Буде не фізична, як при травмі. а психологічна проблема
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