Юрий ВИРТ: «Трубин и Лунин могли бы сыграть по очереди против Бельгии»

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, кому бы из наших голкиперов он отдал предпочтение в матчах раунда плей-офф футбольной Лиги наций с бельгийцами:

– К сожалению, в последних поединках на клубном уровне в составе «Бенфики» Анатолий Трубин был не безгрешен. Конечно, это в определенной степени сказалось и на его позиции в главной команде страны. А у Андрея Лунина – другая проблема, он и в дальнейшем не имеет достаточной игровой практики в «Реале». Это – минус, хотя в тех поединках, где ему доверяли место в воротах, в частности, в кубковом – с «Реалом-Сосьедад» он не подводил.

– Тогда бы что вы посоветовали в этой ситуации рулевому Сергею Реброву?

– Если бы была моя воля, то я доверил бы Трубину и Лунину сыграть по очереди. Все же, несмотря на последние огрехи Анатолий остается высококлассным кипером, а Андрей еще и демонстрирует незаурядную выдержку: роль дублера Куртуа не сказывается на его работоспособности на тренировках и каждый шанс проявить себя он использует сполна. В конце концов, неудивительно, что один из грандов английского футбола – «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Лунина огромные, как для вратаря, средства. Поэтому Реброву не надо особо волноваться: Трубин и Лунин оправдают надежды. Тем более, что у нас еще есть надежный Дмитрий Ризнык.

– Тогда напоследок может попробуете себя в роли оракула?

– Думаю, что в Мурсии украинцы возьмут верх – 2:1. И буду очень расстроен, если все закончится подписанием мирного соглашения.

Напомним, что поединок Украина – Бельгия в испанской Мурсии 20 марта будет обслуживать швейцарская судейская бригада во главе с Сандро Шерером.