Топ-клуб АПЛ предложил 70 млн и суперзвезду за лучшего игрока мира
«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут провести обмен Рэшфорда на Рафинью
Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, «красные дьяволы», как и сообщалось ранее, готовы заплатить за 28-летнего футболиста 70 миллионов евро, но кроме этого предлагают включить в сделку звездного англичанина Маркуса Рэшфорда, который сейчас на правах аренды выступает за «Астон Виллу».
В сезоне 2024/25 Рафинья провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 21 голевой передачей. На счету Маркуса Рэшфорда 7 голов и 7 ассистов в 33 поединках во всех турнирах.
В обновленном рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от портала Goal.com Рафинья занимает первое место.
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