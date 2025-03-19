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  4. Топ-клуб АПЛ предложил 70 млн и суперзвезду за лучшего игрока мира
Англия
19 марта 2025, 15:08 |
728
1

Топ-клуб АПЛ предложил 70 млн и суперзвезду за лучшего игрока мира

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут провести обмен Рэшфорда на Рафинью

19 марта 2025, 15:08 |
728
1
Топ-клуб АПЛ предложил 70 млн и суперзвезду за лучшего игрока мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «красные дьяволы», как и сообщалось ранее, готовы заплатить за 28-летнего футболиста 70 миллионов евро, но кроме этого предлагают включить в сделку звездного англичанина Маркуса Рэшфорда, который сейчас на правах аренды выступает за «Астон Виллу».

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 21 голевой передачей. На счету Маркуса Рэшфорда 7 голов и 7 ассистов в 33 поединках во всех турнирах.

В обновленном рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от портала Goal.com Рафинья занимает первое место.

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Маркус Рэшфорд Барселона Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Рафинья Диас
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Victor673256ua
Барсі гроші потрібні. А не Решфорд.
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