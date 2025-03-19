Топ-клуб АПЛ предложил 70 млн и суперзвезду за лучшего игрока мира

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «красные дьяволы», как и сообщалось ранее, готовы заплатить за 28-летнего футболиста 70 миллионов евро, но кроме этого предлагают включить в сделку звездного англичанина Маркуса Рэшфорда, который сейчас на правах аренды выступает за «Астон Виллу».

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 27 забитыми мячами и 21 голевой передачей. На счету Маркуса Рэшфорда 7 голов и 7 ассистов в 33 поединках во всех турнирах.

В обновленном рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от портала Goal.com Рафинья занимает первое место.