Экс-игрок Андерлехта: «Жаль, Мудрика будет не хватать сборной Украины»

Бывший футболист «Андерлехта» Олег Ящук прокомментировал матчи сборной Украины в плей-офф Лиги наций против Бельгии:

– За счет чего Украина может навязать борьбу более статусному сопернику в этом противостоянии?

– Жаль, что не будет Мудрика, его будет не хватать сборной. Против Бельгии можно было эффективно использовать его главное преимущество – скорость. Если бы это противостояние состояло из одной игры, то Украине могло быть проще. Но это футбол, он непредсказуем. В серии из двух матчей сборная Бельгии просто обязана выйти победителем, иначе ее не поймут.

– То есть шансов на успех у команды Реброва маловато?

– Шансы есть всегда. Нельзя выходить на поле с мыслью, что победа невозможна. Сборной Украины нужно показать свой максимум, футболисты должны подойти в оптимальной форме, фактор удачи тоже играет немалую роль. Украина может воспользоваться тем, что у бельгийцев сменился тренер, ведь за несколько дней трудно сделать радикальные изменения к лучшему. Впрочем, думаю, что Бельгия – фаворит этого противостояния, – считает Ящук.

Сборная Украины проведет два матча с Бельгией в плей-офф Лиги наций за право играть в Лиге А. 20 марта подопечные Сергея Реброва сыграют в Мурсии (Испания), а 23 – встретятся в бельгийском Генке.