Экс-игрок Андерлехта: «Жаль, Мудрика будет не хватать сборной Украины»
Олег Ящук поделился мнением о противостоянии с Бельгией
Бывший футболист «Андерлехта» Олег Ящук прокомментировал матчи сборной Украины в плей-офф Лиги наций против Бельгии:
– За счет чего Украина может навязать борьбу более статусному сопернику в этом противостоянии?
– Жаль, что не будет Мудрика, его будет не хватать сборной. Против Бельгии можно было эффективно использовать его главное преимущество – скорость. Если бы это противостояние состояло из одной игры, то Украине могло быть проще. Но это футбол, он непредсказуем. В серии из двух матчей сборная Бельгии просто обязана выйти победителем, иначе ее не поймут.
– То есть шансов на успех у команды Реброва маловато?
– Шансы есть всегда. Нельзя выходить на поле с мыслью, что победа невозможна. Сборной Украины нужно показать свой максимум, футболисты должны подойти в оптимальной форме, фактор удачи тоже играет немалую роль. Украина может воспользоваться тем, что у бельгийцев сменился тренер, ведь за несколько дней трудно сделать радикальные изменения к лучшему. Впрочем, думаю, что Бельгия – фаворит этого противостояния, – считает Ящук.
Сборная Украины проведет два матча с Бельгией в плей-офф Лиги наций за право играть в Лиге А. 20 марта подопечные Сергея Реброва сыграют в Мурсии (Испания), а 23 – встретятся в бельгийском Генке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр настроен драться с Дюбуа
Егор Князев стал футболистом киевской «Оболони»