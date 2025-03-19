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  4. МБАППЕ: «Мы каждый день общаемся. Я его самый большой фанат»
Франция
19 марта 2025, 09:21 |
867
0

МБАППЕ: «Мы каждый день общаемся. Я его самый большой фанат»

Килиан высказал свое мнение об Усмане Дембеле

19 марта 2025, 09:21 |
867
0
МБАППЕ: «Мы каждый день общаемся. Я его самый большой фанат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Дембеле

Лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал своего соотечественника Усмана Дембеле, который ныне феерит во французской Лиге 1 и Лиге чемпионов.

«С Усманом все просто. Мы каждый день общаемся. То, что он сейчас делает, влияет на меня лично, потому что я знаю, сколько критики и насмешек он выдержал. С 14 лет я был его самым большим фанатом», – сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне в активе Усмана Дембеле 30 голов и 6 ассистистов в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее Килиан Мбаппе рассказал об общении с главным тренером национальной сборной Франции Дидье Дешамом.

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Олег Вахоцкий Источник: Le Parisien
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