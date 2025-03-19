МБАППЕ: «Мы каждый день общаемся. Я его самый большой фанат»
Килиан высказал свое мнение об Усмане Дембеле
Лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал своего соотечественника Усмана Дембеле, который ныне феерит во французской Лиге 1 и Лиге чемпионов.
«С Усманом все просто. Мы каждый день общаемся. То, что он сейчас делает, влияет на меня лично, потому что я знаю, сколько критики и насмешек он выдержал. С 14 лет я был его самым большим фанатом», – сказал Мбаппе.
В нынешнем сезоне в активе Усмана Дембеле 30 голов и 6 ассистистов в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Ранее Килиан Мбаппе рассказал об общении с главным тренером национальной сборной Франции Дидье Дешамом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный британец вспомнил бой против Виталия в 2003 году
Леверкузенский «Байер» заинтересовался украинским вингером