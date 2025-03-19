МБАППЕ: «Мы каждый день общаемся. Я его самый большой фанат»

Лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал своего соотечественника Усмана Дембеле, который ныне феерит во французской Лиге 1 и Лиге чемпионов.

«С Усманом все просто. Мы каждый день общаемся. То, что он сейчас делает, влияет на меня лично, потому что я знаю, сколько критики и насмешек он выдержал. С 14 лет я был его самым большим фанатом», – сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне в активе Усмана Дембеле 30 голов и 6 ассистистов в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее Килиан Мбаппе рассказал об общении с главным тренером национальной сборной Франции Дидье Дешамом.