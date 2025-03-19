В Саудовской Аравии сообщили, что собираются подписать Винисиуса
Мохаммед Басрави признался, что руководство лиги нацелено на трансфер игрока
Генеральный менеджер маркетинговых коммуникаций Профессиональной лиги Саудовской Аравии Мохаммед Басрави прокомментировал интерес ведущих клубов чемпионата к Винисиусу Жуниору из мадридского «Реала»:
– Возможно ли сейчас подписать Винисиуса?
– Это деликатный вопрос. Руководство лиги очень сильно хочет видеть этого игрока в нашем чемпионате и приложит для этого все усилия. В любом случае окончательное решение будут принимать клубы.
– В Испании говорят о сумме в 1 млрд евро за трансфер и 300 млн в качестве зарплаты для игрока. Это реальные цифры?
– Нет, они немного преувеличены. Мы используем деньги, чтобы улучшить ценность и привлекательность чемпионата Саудовской лиги. Футбольная экономика развивается во всем мире, и в нашей стране также. Однако, та сумма, которую вы назвали, больше, чем мы планируем использовать. Мы не собираемся тратить деньги просто так, у нас есть определенная стратегия, – сообщил Басрави.
В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 22 матча в чемпионате, забил десять голов и отдал пять результативных передач. Бразильский футболист впервые в карьере не реализовал пенальти в составе «Реала».
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