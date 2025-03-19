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Испания
19 марта 2025, 09:35 |
212
0

В Саудовской Аравии сообщили, что собираются подписать Винисиуса

Мохаммед Басрави признался, что руководство лиги нацелено на трансфер игрока

19 марта 2025, 09:35 |
212
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В Саудовской Аравии сообщили, что собираются подписать Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Генеральный менеджер маркетинговых коммуникаций Профессиональной лиги Саудовской Аравии Мохаммед Басрави прокомментировал интерес ведущих клубов чемпионата к Винисиусу Жуниору из мадридского «Реала»:

– Возможно ли сейчас подписать Винисиуса?

– Это деликатный вопрос. Руководство лиги очень сильно хочет видеть этого игрока в нашем чемпионате и приложит для этого все усилия. В любом случае окончательное решение будут принимать клубы.

– В Испании говорят о сумме в 1 млрд евро за трансфер и 300 млн в качестве зарплаты для игрока. Это реальные цифры?

– Нет, они немного преувеличены. Мы используем деньги, чтобы улучшить ценность и привлекательность чемпионата Саудовской лиги. Футбольная экономика развивается во всем мире, и в нашей стране также. Однако, та сумма, которую вы назвали, больше, чем мы планируем использовать. Мы не собираемся тратить деньги просто так, у нас есть определенная стратегия, – сообщил Басрави.

В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 22 матча в чемпионате, забил десять голов и отдал пять результативных передач. Бразильский футболист впервые в карьере не реализовал пенальти в составе «Реала».

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Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Marca
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