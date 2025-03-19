ФОТО. Вот как выглядит внук Игоря Суркиса. Яна Суркис показала первенца

В своем Telegram-канале дочь президента «Динамо» Игоря Суркиса, Яна Суркис, поделилась фото новорожденного сына.

Напомним, что недавно у защитника «Динамо» Кристиана Биловара и его жены Яны родился сын, которого назвали Александром.

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17 марта малышу исполнилось 3 месяца, и Яна поздравила его в соцсетях:

«3 самых счастливых месяца моей жизни, спасибо тебе, Санёк ❤️», – написала Яна.