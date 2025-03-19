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19 марта 2025, 01:58 | Обновлено 19 марта 2025, 02:01
135
0

ФОТО. Вот как выглядит внук Игоря Суркиса. Яна Суркис показала первенца

Дочь Игоря Суркиса впервые поделилась фото новорожденного

19 марта 2025, 01:58 | Обновлено 19 марта 2025, 02:01
135
0
ФОТО. Вот как выглядит внук Игоря Суркиса. Яна Суркис показала первенца
Instagram. Кристиан Биловар, Яна Суркис и сын Александр

В своем Telegram-канале дочь президента «Динамо» Игоря Суркиса, Яна Суркис, поделилась фото новорожденного сына.

Напомним, что недавно у защитника «Динамо» Кристиана Биловара и его жены Яны родился сын, которого назвали Александром.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

17 марта малышу исполнилось 3 месяца, и Яна поздравила его в соцсетях:

«3 самых счастливых месяца моей жизни, спасибо тебе, Санёк ❤️», – написала Яна.

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фото lifestyle Игорь Суркис Яна Суркис Динамо Киев Кристиан Биловар
Максим Лапченко Источник: Telegram
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