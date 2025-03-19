ФОТО. Роскошь! Как отдыхает жена футболиста сборной Украины в Париже

Жена центрбека «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, делится на своей странице в Instagram событиями своей жизни.

После Дубая Ангелина продолжила свой мировой тур и поехала в Париж.

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В Instagram-сторис она поделилась фото и видео из новой поездки.

На этот раз Ангелина посетила столицу Франции не с мужем, а с подругой.

Она показала снимки у Эйфелевой башни, Лувра и местных ресторанов.