Другие новости19 марта 2025, 01:15 | Обновлено 19 марта 2025, 01:28
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ФОТО. Роскошь! Как отдыхает жена футболиста сборной Украины в Париже
Ангелина Забарная поделилась фото и видео со своей поездки в Париж
19 марта 2025, 01:15 | Обновлено 19 марта 2025, 01:28
358
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Жена центрбека «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, делится на своей странице в Instagram событиями своей жизни.
После Дубая Ангелина продолжила свой мировой тур и поехала в Париж.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В Instagram-сторис она поделилась фото и видео из новой поездки.
На этот раз Ангелина посетила столицу Франции не с мужем, а с подругой.
Она показала снимки у Эйфелевой башни, Лувра и местных ресторанов.
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