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19 марта 2025, 01:15 | Обновлено 19 марта 2025, 01:28
358
0

ФОТО. Роскошь! Как отдыхает жена футболиста сборной Украины в Париже

Ангелина Забарная поделилась фото и видео со своей поездки в Париж

19 марта 2025, 01:15 | Обновлено 19 марта 2025, 01:28
358
0
ФОТО. Роскошь! Как отдыхает жена футболиста сборной Украины в Париже
Instagram. Ангелина Забарная

Жена центрбека «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, делится на своей странице в Instagram событиями своей жизни.

После Дубая Ангелина продолжила свой мировой тур и поехала в Париж.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В Instagram-сторис она поделилась фото и видео из новой поездки.

На этот раз Ангелина посетила столицу Франции не с мужем, а с подругой.

Она показала снимки у Эйфелевой башни, Лувра и местных ресторанов.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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