Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Это было пожелание Реброва, ему пошли навстречу»
Лига наций
18 марта 2025, 21:07 |
723
1

Юрий ВИРТ: «Это было пожелание Реброва, ему пошли навстречу»

Известный украинский тренер – о подготовке к сборной Бельгии

18 марта 2025, 21:07 |
723
1
Юрий ВИРТ: «Это было пожелание Реброва, ему пошли навстречу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский тренер Юрий Вирт поделился мнением о подготовке сборной Украины к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии:

– Часть национальной команды собралась сразу после четырех матчей 21-го тура, сыгранных 11 марта. Клубы согласились на такой перенос. Насколько такой ранний сбор действительно полезен, станет ясно только после завершения противостояния с Бельгией.

Однако лично я не вижу смысла в этом переносе. Могли бы сыграть на выходных, как это делали наши 10 легионеров, и ничего страшного не произошло. Однако это было пожелание Сергея Реброва. Ему пошли навстречу.

– Украинские легионеры прибыли в лагерь сборной в понедельник, 17 марта. Им хватит трех дней для подготовки к игре?

– Такое расписание у всех европейских сборных. Я уверен, что нашим легионерам вполне хватит этого времени, чтобы восстановиться и понять требования Реброва по поводу игры с бельгийцами. Главное сейчас – это тактика, которую футболисты должны услышать и выучить, ну и отдохнуть после матчей в европейских чемпионатах, – считает Вирт.

По теме:
ФОТО. Показ мод. Игроки сборной Франции прибыли на стиле
«Никуда не денемся». Сабо рассказал о проблемах в сборной Украины
Бывший защитник Шахтера не сможет подписать контракт с клубом Первой лиги
Юрий Вирт сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Украина - Бельгия Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: Footboom
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная Украины U-21 провела первую полноценную тренировку в Турции
Футбол | 18 марта 2025, 20:42 0
ФОТО. Сборная Украины U-21 провела первую полноценную тренировку в Турции
ФОТО. Сборная Украины U-21 провела первую полноценную тренировку в Турции

Подопечные Унаи Мельгосы проведут два товарищеских матча

САБО – о звезде УПЛ: «Его не видно. Не хватает скорости, нет видения поля»
Футбол | 18 марта 2025, 14:44 15
САБО – о звезде УПЛ: «Его не видно. Не хватает скорости, нет видения поля»
САБО – о звезде УПЛ: «Его не видно. Не хватает скорости, нет видения поля»

Бывший главный тренер сборной Украины высказался о Владиславе Ванате

Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Футбол | 17.03.2025, 21:24
Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Футбол | 18.03.2025, 11:57
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Бокс | 18.03.2025, 09:09
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Реброффа на свалку истории! Сборной нужен настоящий квалифицированный тренер а не этот тупой макеевский лапоть!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
17.03.2025, 19:54 15
Футбол
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
18.03.2025, 07:45 12
Футбол
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
17.03.2025, 11:31
Футбол
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
17.03.2025, 04:23 6
Бокс
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
17.03.2025, 18:35
Бокс
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
17.03.2025, 01:35 3
Футбол
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
17.03.2025, 08:15 20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем