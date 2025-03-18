Юрий ВИРТ: «Это было пожелание Реброва, ему пошли навстречу»

Известный украинский тренер Юрий Вирт поделился мнением о подготовке сборной Украины к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии:

– Часть национальной команды собралась сразу после четырех матчей 21-го тура, сыгранных 11 марта. Клубы согласились на такой перенос. Насколько такой ранний сбор действительно полезен, станет ясно только после завершения противостояния с Бельгией.

Однако лично я не вижу смысла в этом переносе. Могли бы сыграть на выходных, как это делали наши 10 легионеров, и ничего страшного не произошло. Однако это было пожелание Сергея Реброва. Ему пошли навстречу.

– Украинские легионеры прибыли в лагерь сборной в понедельник, 17 марта. Им хватит трех дней для подготовки к игре?

– Такое расписание у всех европейских сборных. Я уверен, что нашим легионерам вполне хватит этого времени, чтобы восстановиться и понять требования Реброва по поводу игры с бельгийцами. Главное сейчас – это тактика, которую футболисты должны услышать и выучить, ну и отдохнуть после матчей в европейских чемпионатах, – считает Вирт.