Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Никто в УПЛ не скажет, что не нужно играть в Кривом Роге»
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 20:52 |
496
3

Эксперт: «Никто в УПЛ не скажет, что не нужно играть в Кривом Роге»

Вацко отметил, что закон на стороне Кривбасса

18 марта 2025, 20:52 |
496
3
Эксперт: «Никто в УПЛ не скажет, что не нужно играть в Кривом Роге»
ФК Кривбасс

Журналист и эксперт Виктор Вацко уверен, что никто на этот момент не может на законных основаниях заставить Кривбасс не играть дома, учитывая разрешение военной администрации в области.

«Никто из президентов и представителей клубов УПЛ не рискнет заявить, что не нужно играть в Кривом Роге. И там все по закону. Разрешение на проведение матчей дает областная военная администрация, и пока такое разрешение есть, никто не запретит Кривбассу играть дома».

«Но впереди у Кривбасса еще достаточно матчей на своем стадионе, и куда еще переносить, если уже некуда ставить матчи, когда и так нужно доиграть встречи с Шахтером и Левым Берегом?».

«И чем ближе к концу чемпионата, тем меньше дат для переноса», – сказал Вацко.

В субботу не состоялся матч с Левым Берегом, а в апреле Кривбассу предстоит доигровка встречи с Шахтером.

По теме:
Бывший защитник Шахтера не сможет подписать контракт с клубом Первой лиги
Кремень дозаявил уже 17 футболистов
Экс-игрок Динамо: «Нужно брать пример с Ярмоленко, тогда будет результат»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Левый Берег Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Футбол | 18 марта 2025, 11:57 32
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер

Леверкузенский «Байер» заинтересовался украинским вингером

Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Футбол | 17 марта 2025, 21:24 6
Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб

Нидерландский коуч возглавит «Колос»

И вверх, и вниз. Transfermarkt обновил ценники на украинских игроков АПЛ
Футбол | 18.03.2025, 17:14
И вверх, и вниз. Transfermarkt обновил ценники на украинских игроков АПЛ
И вверх, и вниз. Transfermarkt обновил ценники на украинских игроков АПЛ
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Футбол | 17.03.2025, 21:40
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
ФОТО. Сборная Украины U-21 провела первую полноценную тренировку в Турции
Футбол | 18.03.2025, 20:42
ФОТО. Сборная Украины U-21 провела первую полноценную тренировку в Турции
ФОТО. Сборная Украины U-21 провела первую полноценную тренировку в Турции
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Той Вацко ще той Вацько. Сам собі протирічить. Матчів ще достатньо і переносити нікуди. І адміністрація дозволяє. Барани ще ті!!! Який смисл грати такі матчі, де недограють гру або втрачають очки!!!!!!!!! Все рівно глядачів або немає або обмаль. Ідіоти, в яких у голові не варить. Поки війна, що не можна пограти десь у іншому місці??? Наступають на одні й ті ж граблі. Шахтар же грає у Львові і нічого страшного. Ну як у головах пусто, то хай грають на передовій біля окопів. Що вони хочуть комусь щось довести???
Ответить
0
sergio_terry
Якась ахінея, у Кривий постійно прилітає, вже не залишилося готелів куди може приїхати команда, що це за сюр?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 6
Бокс
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
17.03.2025, 11:12 5
Футбол
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
17.03.2025, 18:35
Бокс
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
17.03.2025, 04:23 6
Бокс
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
17.03.2025, 19:54 15
Футбол
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 7
Футбол
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
17.03.2025, 08:15 20
Бокс
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем