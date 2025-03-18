Эксперт: «Никто в УПЛ не скажет, что не нужно играть в Кривом Роге»

Журналист и эксперт Виктор Вацко уверен, что никто на этот момент не может на законных основаниях заставить Кривбасс не играть дома, учитывая разрешение военной администрации в области.

«Никто из президентов и представителей клубов УПЛ не рискнет заявить, что не нужно играть в Кривом Роге. И там все по закону. Разрешение на проведение матчей дает областная военная администрация, и пока такое разрешение есть, никто не запретит Кривбассу играть дома».

«Но впереди у Кривбасса еще достаточно матчей на своем стадионе, и куда еще переносить, если уже некуда ставить матчи, когда и так нужно доиграть встречи с Шахтером и Левым Берегом?».

«И чем ближе к концу чемпионата, тем меньше дат для переноса», – сказал Вацко.

В субботу не состоялся матч с Левым Берегом, а в апреле Кривбассу предстоит доигровка встречи с Шахтером.