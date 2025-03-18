МБАППЕ: «Все говорят о Зидане. Нельзя делать вид, что мы живем в пещере»

Футболист мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал уход главного тренера Дидье Дешама с должности наставника национлаьной команды после в 2026 году:

«Я не знаю всех подробностей, это личное решение Дешама. У него есть причины для ухода, но надеюсь, что он завершит работу в сборной на мажорной ноте. Дидье провел много лет на этой должности и достиг огромных успехов.

Я не знаю, кто будет следующим тренером сборной Франции. Для этого есть президент федерации, пусть он принимает соответствующее решение. Все говорят о Зидане. Вы хотите, чтобы я прокомментировал возможное его назначение. Нельзя делать вид, что мы живем в пещере и не понимаем, что происходит.

В любом случае, это не мне решать. Посмотрим, по каким критериям будет выбран следующий тренер сборной», – сказал Мбаппе.

20 и 23 марта сборная Франции сыграет в четвертьфинале Лиги А против Хорватии. Подопечные Дидье Дешама первые матч проведут в Сплите, ответный поединок будет сыгран в Париже.