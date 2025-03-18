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  4. Экс-игрок Динамо: «Нужно брать пример с Ярмоленко, тогда будет результат»
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 19:41 |
586
0

Экс-игрок Динамо: «Нужно брать пример с Ярмоленко, тогда будет результат»

Сергей Мизин прокомментировал результаты киевского клуба

18 марта 2025, 19:41 |
586
0
Экс-игрок Динамо: «Нужно брать пример с Ярмоленко, тогда будет результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Мизин прокомментировал результаты подопечных Александра Шовковского в текущем сезоне:

– Я хотел бы сделать акцент на следующем: никто не отменял футбольных традиций киевского «Динамо». С давних времен футболисты всегда гордились тем, что играют за этот легендарный клуб. Играть в динамовской футболке – это большая честь. Молодым динамовцам нужно брать пример с того же Андрея Ярмоленко. Проникаться духом клуба, выходить на поле и полностью отдаваться – тогда будет результат.

– Из игроков «Динамо» вам кто-то нравится?

– На данный момент – Александр Пихаленок, прежде всего, своим футбольным интеллектом. Он не просто бегает, а мыслит на футбольном поле. Он – умный человек и умеет слушать тренера.

– А Бражко, который играет на вашей позиции?

– Когда был в хорошей физической форме, выделялся, но сейчас Бражко немного сдал. Не так ярко играл в последних матчах. Возможно, у него были какие-то проблемы. Думаю, это краткосрочное явление. Со временем он снова выйдет на свою максимальную форму, – считает Мизин.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Сергей Мизин Александр Пихаленок Андрей Ярмоленко Владимир Бражко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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