Мы это заслужили. Форвард рассказал, где Александрия закончит сезон УПЛ

Вингер «Александрии» Теди Цара не готов говорить о чемпионском титуле, но считает, что финиш в топ-3 команда Руслана Ротаня заслужила.

– Как думаешь, какие у «Александрии» шансы стать чемпионом Украины?

– Мы с целью побеждать будем играть все матчи по порядку. Мы сыграем, делая на поле максимум во всех встречах и борясь за 3 очка в каждом поединке. А затем на финише сезона мы произведем расчеты.

– Как считаешь, войти в топ-2 или топ-3 УПЛ по итогам сезона «Александрия» должна?

– Да, потому что «Александрия» заслужила эту позицию. Команда играла и играет в красивый футбол. Она заслужила на полученные очки.

«Александрия» в таблице УПЛ идет на второй позиции с отставанием от Динамо в 4 очка.