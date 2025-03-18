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  4. Мы это заслужили. Форвард рассказал, где Александрия закончит сезон УПЛ
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 19:11 |
860
0

Мы это заслужили. Форвард рассказал, где Александрия закончит сезон УПЛ

Цара оценил шансы на титул

18 марта 2025, 19:11 |
860
0
Мы это заслужили. Форвард рассказал, где Александрия закончит сезон УПЛ
ФК Александрия. Теди Цара

Вингер «Александрии» Теди Цара не готов говорить о чемпионском титуле, но считает, что финиш в топ-3 команда Руслана Ротаня заслужила.

– Как думаешь, какие у «Александрии» шансы стать чемпионом Украины?
– Мы с целью побеждать будем играть все матчи по порядку. Мы сыграем, делая на поле максимум во всех встречах и борясь за 3 очка в каждом поединке. А затем на финише сезона мы произведем расчеты.

– Как считаешь, войти в топ-2 или топ-3 УПЛ по итогам сезона «Александрия» должна?
– Да, потому что «Александрия» заслужила эту позицию. Команда играла и играет в красивый футбол. Она заслужила на полученные очки.

«Александрия» в таблице УПЛ идет на второй позиции с отставанием от Динамо в 4 очка.

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Александрия Теди Цара Украинская Премьер-лига инсайд чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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