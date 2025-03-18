Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь сборной Украины оценил скандальный пенальти в игре Атлетико и Реала
Лига чемпионов
18 марта 2025, 19:28 |
1177
0

Вратарь сборной Украины оценил скандальный пенальти в игре Атлетико и Реала

Ризнык отметил внимательность Куртуа

18 марта 2025, 19:28 |
1177
0
Вратарь сборной Украины оценил скандальный пенальти в игре Атлетико и Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вратарь сборной Украины и Шахтера Дмитрий Ризнык признал, что во время послематчевой серии пенальти Атлетико и Реала в Лиге чемпионов не обратил внимание на двойное касание при ударе Хулиана Альвареса.

Форвард забил, но гол отменили после просмотра VAR.

«Смотрел матч Атлетико и Реала, болел за красивый футбол. Не увидел, что там было двойное касание. Думаю, Куртуа помогли это заметить внимательность и опыт».

«Я даже не заметил это, пока не увидел в трансляции, что не засчитали. Кто лучше всех в сборной бьет пенальти? Наверное, Ярмоленко», – сказал Ризнык.

По теме:
Экс-тренер сборной Украины: «Стабильно играют Трубин, Миколенко и Забарный»
Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Довбик приехал в сборную и пообещал голы в ворота Бельгии
Дмитрий Ризнык Тибо Куртуа Атлетико - Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
Футбол | 17 марта 2025, 21:58 22
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»

Работники узнали Артема

САБО – о звезде УПЛ: «Его не видно. Не хватает скорости, нет видения поля»
Футбол | 18 марта 2025, 14:44 15
САБО – о звезде УПЛ: «Его не видно. Не хватает скорости, нет видения поля»
САБО – о звезде УПЛ: «Его не видно. Не хватает скорости, нет видения поля»

Бывший главный тренер сборной Украины высказался о Владиславе Ванате

Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Футбол | 18.03.2025, 09:33
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Футбол | 18.03.2025, 11:57
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Мы это заслужили. Форвард рассказал, где Александрия закончит сезон УПЛ
Футбол | 18.03.2025, 19:11
Мы это заслужили. Форвард рассказал, где Александрия закончит сезон УПЛ
Мы это заслужили. Форвард рассказал, где Александрия закончит сезон УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 6
Футбол
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 19
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
17.03.2025, 19:54 15
Футбол
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
16.03.2025, 21:19 2
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
17.03.2025, 23:37 1
Бокс
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
17.03.2025, 18:35
Бокс
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем