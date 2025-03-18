Вратарь сборной Украины оценил скандальный пенальти в игре Атлетико и Реала
Ризнык отметил внимательность Куртуа
Вратарь сборной Украины и Шахтера Дмитрий Ризнык признал, что во время послематчевой серии пенальти Атлетико и Реала в Лиге чемпионов не обратил внимание на двойное касание при ударе Хулиана Альвареса.
Форвард забил, но гол отменили после просмотра VAR.
«Смотрел матч Атлетико и Реала, болел за красивый футбол. Не увидел, что там было двойное касание. Думаю, Куртуа помогли это заметить внимательность и опыт».
«Я даже не заметил это, пока не увидел в трансляции, что не засчитали. Кто лучше всех в сборной бьет пенальти? Наверное, Ярмоленко», – сказал Ризнык.
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