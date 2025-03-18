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  4. Унаи МЕЛЬГОСА: «Регулярно общаюсь с Ребровым, есть связь между сборными»
Молодежные турниры
18 марта 2025, 19:07 |
277
0

Унаи МЕЛЬГОСА: «Регулярно общаюсь с Ребровым, есть связь между сборными»

Главный тренер молодежной команды U-21 рассказал о сборе в Турции

18 марта 2025, 19:07 |
277
0
Унаи МЕЛЬГОСА: «Регулярно общаюсь с Ребровым, есть связь между сборными»
УАФ. Унаи Мельгоса

В преддверии тренировочного сбора в Турции, где молодежная сборная Украины планирует провести два товарищеских матча, главный тренер команды Унаи Мельгоса пообщался с пресс-службой УАФ.

– Унаи, как себя чувствуете после трех дней в лагере национальной сборной Украины?

– Чувствую себя очень хорошо. Мы много работали здесь вместе с тренерским штабом и игроками. Считаю, что этот сбор стал важным этапом для всех футболистов в возрасте до 21 года. Для меня это тоже было ценным опытом, как для тренера. Это продолжение работы в рамках нашего обширного проекта.

– Какая главная цель этого сбора для молодых игроков?

– Повторюсь, это часть нашего большого проекта, который мы реализуем в национальных командах всех возрастов. Здесь речь не идет об отдельных категориях игроков – U-21, U-19 или о главной команде. Основная цель – помочь сборной Украины во время дополнительных тренировочных дней, которые мы имеем перед официальными матчами ФИФА. Вторая цель – дать молодым исполнителям почувствовать атмосферу первой сборной, увидеть, как работает главная команда. Важно, чтобы они понимали, что существует тесная связь между всеми уровнями сборных Украины.

– Вы довольны тем, что увидели во время сбора?

– Да. Думаю, все работающие здесь стараются внести свой вклад – и игроки, и тренеры, и весь персонал. Все стараются помогать друг другу, создавать самые лучшие условия, чтобы национальная команда прогрессировала. Я уже работал с Сергеем Ребровым и знаю его подход, но теперь он еще больше погрузился в свою работу. Мы регулярно общаемся в течение года, но когда работаешь вместе прямо на поле, это дает еще большее взаимопонимание.

– Говорил ли Сергей Ребров с вами о потенциальных новичках для национальной команды?

– У нас очень хорошая коммуникация, мы общаемся еженедельно. Обсуждаем не только первую команду, но и молодежные категории, U-15, U-17 и т.д. Он спрашивает мое мнение, делится своим видением. У нас действительно отличные рабочие отношения.

– Какова главная цель следующего сбора для молодежной команды?

– U-21 – это этап развития. Конечно, игроки никогда не прекращают учиться, но этот возраст особенно важен. Нам нужно помочь им расти не только как футболистам, но и как атлетам в целом. Мы не думаем только о ближайшем матче, а работаем на будущее. Мы анализируем, что удалось улучшить после прошедшего сбора и над чем еще нужно работать. Также есть индивидуальные цели – каждый игрок должен получить все, что необходимо для развития.

– Важен ли результат в товарищеских матчах турецкого сбора?

– Результаты всегда важны, но они – лишь часть процесса. Я знаю, какая на нас ответственность, поэтому мы стремимся побеждать. Однако для меня самое главное – прогресс футболистов. Я оцениваю их не только по одному поединку, но и по долгосрочному развитию. Например, если сравнить, как они играли в начале 2023 года и как выглядят сейчас – это главный показатель для меня.

– Какие сильные и слабые стороны вашей молодежной сборной Украины?

– Мы дисциплинированы, имеем хорошую техническую подготовку и футбольное понимание. Команда прогрессирует, мы стараемся использовать наши сильные стороны. Насчет недостатков – нам нужно работать над действиями в штрафных площадках. Это обычная проблема для украинского футбола. Также важно, чтобы игроки больше верили в себя. В некоторых моментах нам не хватает уверенности, чтобы сделать шаг вперед. Если мы изменим это в ментальном плане, команда станет еще сильнее.

– Почему вы решили проводить общий сбор команд U-21 и U-20?

– Я не хочу, чтобы команды существовали как отдельные. У нас есть общий проект, и мне важно видеть игроков разных возрастов вместе. Это позволяет нам оценить, кто готов сделать шаг вперед. Повторюсь, важно, чтобы футболисты понимали, что существует связь между всеми уровнями сборных.

– Как часто вы думаете о финальной части чемпионата Европы?

– Конечно, я имею это в виду, но самое главное – сосредоточиться на настоящем. Я пытаюсь донести это до ребят: если думать только о будущем, можно потерять контроль над нынешней ситуацией. Сейчас мы работали на этом сборе, завтра будем заниматься на следующем, а потом будем думать о Евро.

– Есть ли у вас мечта?

– У меня много их, особенно во время сна. Самое важное для меня – выполнять свою работу правильно, чтобы все вокруг меня могли развиваться. Это моя главная цель. Насчет других – нужно работать, бороться и двигаться вперед.

Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 (U-21) проведет учебно-тренировочный сбор в Турции, который начнется 17 марта и продлится до 25-го. В течение этого сбора сине-желтые сыграют два товарищеских матча со сверстниками: 21-го – со Словенией и 25-го – с Польшей.

ВИДЕО. Унаи Мельгоса рассказал о коммуникации с Ребровым и сборе в Турции

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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