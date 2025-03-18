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  4. Довбик приехал в сборную и пообещал голы в ворота Бельгии
Сборная УКРАИНЫ
18 марта 2025, 18:55 |
806
1

Довбик приехал в сборную и пообещал голы в ворота Бельгии

Форвард прибыл в хорошем настроении

18 марта 2025, 18:55 |
806
1
Довбик приехал в сборную и пообещал голы в ворота Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард Ромы Артем Довбик прибыл в расположение сборной Украины на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Игрок, который в прошлом туре Серии A забил в ворота Кальяри и довел счет голам в чемпионате до десяти, находится в хорошем настроении и обещает голы.

«Забить два гола Бельгии? Хорошо, постараюсь. Сколько сможем, столько и забьем. Мой гол Кальяри? Приятно, что с хорошим настроением вернулся в сборную Украины», – сказал Довбик.

Матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу Украина - Бельгия Рома Рим Лига наций
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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apepa
3.14здеть не мешки ворочать. Правда Довбик??
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