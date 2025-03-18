Довбик приехал в сборную и пообещал голы в ворота Бельгии

Форвард Ромы Артем Довбик прибыл в расположение сборной Украины на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Игрок, который в прошлом туре Серии A забил в ворота Кальяри и довел счет голам в чемпионате до десяти, находится в хорошем настроении и обещает голы.

«Забить два гола Бельгии? Хорошо, постараюсь. Сколько сможем, столько и забьем. Мой гол Кальяри? Приятно, что с хорошим настроением вернулся в сборную Украины», – сказал Довбик.

Матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта.