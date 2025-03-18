Сборная УКРАИНЫ18 марта 2025, 18:55 |
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Довбик приехал в сборную и пообещал голы в ворота Бельгии
Форвард прибыл в хорошем настроении
18 марта 2025, 18:55 |
806
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Форвард Ромы Артем Довбик прибыл в расположение сборной Украины на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии.
Игрок, который в прошлом туре Серии A забил в ворота Кальяри и довел счет голам в чемпионате до десяти, находится в хорошем настроении и обещает голы.
«Забить два гола Бельгии? Хорошо, постараюсь. Сколько сможем, столько и забьем. Мой гол Кальяри? Приятно, что с хорошим настроением вернулся в сборную Украины», – сказал Довбик.
Матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта.
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