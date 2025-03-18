Играл с Коноплянкой, забивал Шахтеру. Экс-форвард Севильи закончил карьеру

37-летний бывший игрок сборной Франции Кевин Гамейро официально объявил, что завершил профессиональную карьеру футболиста. Экс-нападающий с лета 2024 года находился в статусе свободного агента.

Последним коллективом Кевина стал французский «Страсбург», в котором спортсмен в 2005 году сделал первые шаги в футболе. В общем, именно за «Страсбург» Гамейро отыграл наибольшее количество матчей на клубном уровне – 170 поединков, 43 гола и девять ассистов.

Украинским болельщикам Гамейро запомнился тем, что в определенный период играл в «Севильи» вместе с Евгением Коноплянкой. На двоих в одном коллективе футболисты провели 40 противостояний.

Также француз в сезоне-2015/16 дважды встречался с донецким «Шахтером» в Лиге Европы. И в первом, и во втором матче Кевину удалось прошить ворота украинского клуба.

Кроме «Страсбурга» и «Севильи» Гамейро представлял цвета таких клубов как: «Атлетико» Мадрид, «Валенсия», ПСЖ и «Лорьян».

За сборную Франции экс-нападник провел не так много поединков, всего 13 матчей. Хотя в футболке национальной команды Кевин результативных передач не оформлял, зато у Гамейро есть в активе три гола.