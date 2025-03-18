Умер экс-игрок Анконы, который 12 лет провел в тюрьме

На 40-м году жизни скончался бывший игрок итальянской «Анконы» Брюс Домболо.

Его жизнь могла бы стать сюжетом для фильма, ведь она была полна не только футбольных событий.

Брюс Домболо родился в Марселе, где и начал свой путь в футболе. Впоследствии стал игроком академии «Осера».

Именно из этого французского клуба он перешел в «Анкону», которая выступала в Серии A. Дебютировал в составе нового клуба и успел провести два матча, прежде чем оказался в центре скандала.

Футболиста обвинили в ограблении, и впоследствии его вина была доказана. Домболо получил два года заключения, а «Анкона» разорвала с ним контракт.

После отбытия наказания он выступал за итальянский «Про Васто» и французский «Мариньян» – клубы низших дивизионов. В период с 2004 по 2010 год также снялся в нескольких французских сериалах.

Однако в 2010 году Домболо окончательно попрощался с футболом после ареста за ограбление ювелирного магазина. На этот раз его приговорили к восьми годам заключения.

В 2023 году он признался, что преступления стали для него своего рода хобби. Он не задумывался над своими действиями – делал это, потому что ему нравилось.

Брюс Домболо умер 15 марта во сне. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.