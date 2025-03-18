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  4. САБО – о звезде УПЛ: «Его не видно. Не хватает скорости, нет видения поля»
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 14:44 |
2163
8

САБО – о звезде УПЛ: «Его не видно. Не хватает скорости, нет видения поля»

Бывший главный тренер сборной Украины высказался о Владиславе Ванате

18 марта 2025, 14:44 |
2163
8
САБО – о звезде УПЛ: «Его не видно. Не хватает скорости, нет видения поля»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался об украинском нападающем киевского «Динамо» Владиславе Ванате:

«Ванат в чемпионате Украины забивает, но на международном уровне его не видно. Ребров должен как-то решать эту проблему. Я смотрю футбол не как болельщик. Всегда анализирую и оцениваю. И знаю, какие качества должны быть у футболиста, чтобы играть за сборную. Ему не хватает скорости, у него нет видения поля. А это – главные качества, которые должны быть развиты у игрока высокого уровня».

Ранее Йожеф Сабо дал совет Артему Довбику.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Владислав Ванат Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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Комментарии 8
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Муґунот Уух
Сабо нагадує того єврея з анекдоту, який ніяк не міг вибрати на глобусі країну для еміграції і запитав, чи немає іншого глобуса...
 вони у нас всі такі. де "інший глобус" взяти???
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+2
Перець
Ванат лідер  на полі ну таке щось
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0
kadaad
Совершенно верный анализ. Все наши нынешние "звезды" это игроки уровня первой лиги ЧУ до майдана 2014-го.
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-5
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apepa
Ванат из худшей команды Европы 2024 года. Что ты от него хочешь Сабо??
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-5
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