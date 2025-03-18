САБО – о звезде УПЛ: «Его не видно. Не хватает скорости, нет видения поля»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался об украинском нападающем киевского «Динамо» Владиславе Ванате:

«Ванат в чемпионате Украины забивает, но на международном уровне его не видно. Ребров должен как-то решать эту проблему. Я смотрю футбол не как болельщик. Всегда анализирую и оцениваю. И знаю, какие качества должны быть у футболиста, чтобы играть за сборную. Ему не хватает скорости, у него нет видения поля. А это – главные качества, которые должны быть развиты у игрока высокого уровня».

Ранее Йожеф Сабо дал совет Артему Довбику.