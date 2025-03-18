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Украина. Первая лига
18 марта 2025, 05:34 | Обновлено 18 марта 2025, 06:40
31
0

Защитник, покинувший Буковину, нашел себе новый клуб

Юрий Дудник подпишет контракт с Викторией Сумы

18 марта 2025, 05:34 | Обновлено 18 марта 2025, 06:40
31
0
Защитник, покинувший Буковину, нашел себе новый клуб
ФК Буковина. Юрий Дудник

Украинский центрбэк Юрий Дудник определился с местом продолжения футбольной карьеры.

В ближайшие дни молодой игрок подпишет контракт с Викторией Сумы.

22-летний центральный защитник в начале марта покинул черновицкую Буковину.

В первой части этого сезона Дудник сыграл за Буковину 8 матчей и забил 1 гол, учитывая Первую лигу и Кубок Украины.

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трансферы Юрий Дудник Первая лига Украины свободный агент Буковина Черновцы Виктория Сумы Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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