Украина. Первая лига18 марта 2025, 05:34 | Обновлено 18 марта 2025, 06:40
31
0
Защитник, покинувший Буковину, нашел себе новый клуб
Юрий Дудник подпишет контракт с Викторией Сумы
18 марта 2025, 05:34 | Обновлено 18 марта 2025, 06:40
31
0
Украинский центрбэк Юрий Дудник определился с местом продолжения футбольной карьеры.
В ближайшие дни молодой игрок подпишет контракт с Викторией Сумы.
22-летний центральный защитник в начале марта покинул черновицкую Буковину.
В первой части этого сезона Дудник сыграл за Буковину 8 матчей и забил 1 гол, учитывая Первую лигу и Кубок Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 марта 2025, 07:41 7
Екатерина вспомнила первый подарок от Александра
Футбол | 17 марта 2025, 14:32 9
Ламин Ямал привлекает внимание «ПСЖ»
Футбол | 18.03.2025, 04:33
Футбол | 18.03.2025, 05:59
Бокс | 17.03.2025, 23:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.03.2025, 09:17 8
17.03.2025, 04:23 6
16.03.2025, 14:06 1
16.03.2025, 00:31 1
17.03.2025, 09:01 3
16.03.2025, 14:43 1
17.03.2025, 03:45 4
17.03.2025, 08:15 16