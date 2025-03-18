Защитник, покинувший Буковину, нашел себе новый клуб

Украинский центрбэк Юрий Дудник определился с местом продолжения футбольной карьеры.

В ближайшие дни молодой игрок подпишет контракт с Викторией Сумы.

22-летний центральный защитник в начале марта покинул черновицкую Буковину.

В первой части этого сезона Дудник сыграл за Буковину 8 матчей и забил 1 гол, учитывая Первую лигу и Кубок Украины.