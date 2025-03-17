Оболонь заявила на вторую часть сезона игрока Шахтера

Молодой украинский полузащитник Егор Князев заявлен на вторую часть сезона в качестве игрока «Оболони».

Егор Князев будет выступать за киевскую команду пивоваров под номером 29.

19-летний футболист является воспитанником «Кременя» и «Шахтера». После начала полномасштабного вторжения играл за юношескую команду нидерландского «Утрехта» и получил тяжелую травму.

Вернувшись в «Шахтер», Егор не сумел закрепиться в команде U-19. Он провел за юношеский состав горняков всего 1 матч (8 минут на поле) в декабре 2024 против Зари.

Князев некоторое время вызывался в юношеской сборной Украины 2005 г.р., однако из-за травм и отсутствия стабильной игровой практики больше не получал вызовы.