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Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 22:23 | Обновлено 17 марта 2025, 22:44
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0

Оболонь заявила на вторую часть сезона игрока Шахтера

Егор Князев будет выступать за киевскую команду под номером 29

17 марта 2025, 22:23 | Обновлено 17 марта 2025, 22:44
160
0
Оболонь заявила на вторую часть сезона игрока Шахтера
ФК Шахтер. Егор Князев

Молодой украинский полузащитник Егор Князев заявлен на вторую часть сезона в качестве игрока «Оболони».

Егор Князев будет выступать за киевскую команду пивоваров под номером 29.

19-летний футболист является воспитанником «Кременя» и «Шахтера». После начала полномасштабного вторжения играл за юношескую команду нидерландского «Утрехта» и получил тяжелую травму.

Вернувшись в «Шахтер», Егор не сумел закрепиться в команде U-19. Он провел за юношеский состав горняков всего 1 матч (8 минут на поле) в декабре 2024 против Зари.

Князев некоторое время вызывался в юношеской сборной Украины 2005 г.р., однако из-за травм и отсутствия стабильной игровой практики больше не получал вызовы.

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Егор Князев Оболонь Киев Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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