Оболонь заявила на вторую часть сезона игрока Шахтера
Егор Князев будет выступать за киевскую команду под номером 29
Молодой украинский полузащитник Егор Князев заявлен на вторую часть сезона в качестве игрока «Оболони».
Егор Князев будет выступать за киевскую команду пивоваров под номером 29.
19-летний футболист является воспитанником «Кременя» и «Шахтера». После начала полномасштабного вторжения играл за юношескую команду нидерландского «Утрехта» и получил тяжелую травму.
Вернувшись в «Шахтер», Егор не сумел закрепиться в команде U-19. Он провел за юношеский состав горняков всего 1 матч (8 минут на поле) в декабре 2024 против Зари.
Князев некоторое время вызывался в юношеской сборной Украины 2005 г.р., однако из-за травм и отсутствия стабильной игровой практики больше не получал вызовы.
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