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  4. Журналист: «У Шахтера есть только одна замена для Пушича»
Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 20:23 |
2123
1

Журналист: «У Шахтера есть только одна замена для Пушича»

Цыганык считает, что на пост тренера может вернуться Срна

17 марта 2025, 20:23 |
2123
1
Журналист: «У Шахтера есть только одна замена для Пушича»
ФК Шахтер. Срна и Пушич

Журналист Игорь Цыганык заявил, что сейчас у Шахтера есть только один реальный претендент на замену тренеру Марино Пушичу – Дарио Срна.

Перед назначением Пушича Срна уже был исполняющим обязанности тренера, но вернулся на должность директора клуба по футболу.

«Для Пушича в Шахтере есть только одна замена. Назначить могут только Дарио Срна. Он хорошо знает коллектив и может дать эмоцию, которой не хватает Пушичу в этот момент».

«Для меня очень странным был момент, когда Пушич сказал, что команде осталось бороться за второе место. Это не для Шахтера», – сказал Цыганык.

Шахтер в гонке за чемпионство отстает от Динамо на 10 очков при матче в запасе. Ранее сообщалось, что до конца сезона Шахтер не планирует увольнять Пушича, несмотря на результаты.

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Шахтер Донецк Марино Пушич Дарио Срна Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 1
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Хуже точно не будет, пушича на х__й  .  Можно до лета Срну поставить сейчас  и искать нормального тренера в это время. Если при Срне будет игра и результат, можно и его оставить
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