Журналист: «У Шахтера есть только одна замена для Пушича»

Журналист Игорь Цыганык заявил, что сейчас у Шахтера есть только один реальный претендент на замену тренеру Марино Пушичу – Дарио Срна.

Перед назначением Пушича Срна уже был исполняющим обязанности тренера, но вернулся на должность директора клуба по футболу.

«Для Пушича в Шахтере есть только одна замена. Назначить могут только Дарио Срна. Он хорошо знает коллектив и может дать эмоцию, которой не хватает Пушичу в этот момент».

«Для меня очень странным был момент, когда Пушич сказал, что команде осталось бороться за второе место. Это не для Шахтера», – сказал Цыганык.

Шахтер в гонке за чемпионство отстает от Динамо на 10 очков при матче в запасе. Ранее сообщалось, что до конца сезона Шахтер не планирует увольнять Пушича, несмотря на результаты.