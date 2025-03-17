Журналист: «У Шахтера есть только одна замена для Пушича»
Цыганык считает, что на пост тренера может вернуться Срна
Журналист Игорь Цыганык заявил, что сейчас у Шахтера есть только один реальный претендент на замену тренеру Марино Пушичу – Дарио Срна.
Перед назначением Пушича Срна уже был исполняющим обязанности тренера, но вернулся на должность директора клуба по футболу.
«Для Пушича в Шахтере есть только одна замена. Назначить могут только Дарио Срна. Он хорошо знает коллектив и может дать эмоцию, которой не хватает Пушичу в этот момент».
«Для меня очень странным был момент, когда Пушич сказал, что команде осталось бороться за второе место. Это не для Шахтера», – сказал Цыганык.
Шахтер в гонке за чемпионство отстает от Динамо на 10 очков при матче в запасе. Ранее сообщалось, что до конца сезона Шахтер не планирует увольнять Пушича, несмотря на результаты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финальном поединке украинский снукерист обыграл Оливера Сайкса из Англии
Английский клуб готовится возглавить Сеск Фабрегас