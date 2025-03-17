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17 марта 2025, 19:59 |
25
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

17 марта 2025, 19:59 |
25
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 марта
ФК Депортиво

В понедельник, 17 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Аль-Васл – Аль-Джазира

Ggbet 1.73 – 3.43 – 4.60

21:00 Сандерленд U21 – Лидс U21

Ggbet 1.55 – 4.40 – 4.44

21:30 Кастельон – Депортиво

Ggbet 2.15 – 3.38 – 3.45

ТЕННИС

20:15 Татьяна Мария – Юлия Стародубцева

Ggbet 1.69 – 2.09

КИБЕРСПОРТ

21:00 Karmine Corp Blue – E WIE EINFACH

Ggbet 1.03 – 10.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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