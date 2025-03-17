СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 марта

В понедельник, 17 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Аль-Васл – Аль-Джазира

1.73 – 3.43 – 4.60

21:00 Сандерленд U21 – Лидс U21

1.55 – 4.40 – 4.44

21:30 Кастельон – Депортиво

2.15 – 3.38 – 3.45

ТЕННИС

20:15 Татьяна Мария – Юлия Стародубцева

1.69 – 2.09

КИБЕРСПОРТ

21:00 Karmine Corp Blue – E WIE EINFACH

1.03 – 10.00