Другие новости17 марта 2025, 19:59 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
17 марта 2025, 19:59 |
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В понедельник, 17 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Аль-Васл – Аль-Джазира
21:00 Сандерленд U21 – Лидс U21
21:30 Кастельон – Депортиво
ТЕННИС
20:15 Татьяна Мария – Юлия Стародубцева
КИБЕРСПОРТ
21:00 Karmine Corp Blue – E WIE EINFACH
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