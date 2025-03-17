Форвард-открытие УПЛ: «Мы вернули интригу в борьбу за выживание»

Судьбу календарного поединка 21 тура УПЛ «Ингулец» – «Черноморец» решил точный удар нападающего петровчан Олега Пушкарева.

В беседе с корреспондентом Sport.ua 20-летний форвард рассказал, что помогло ему уже дважды отличиться в весенней части сезона и стать одним из открытий второй части чемпионата.

– «Ингулец» арендовал меня у «Шахтера» прошлым летом. Конечно, нужно было время на адаптацию, потому что выступления в первенстве (U-19) или в юношеской лиге УЕФА не сравнимы с УПЛ.

– А кто был инициатором твоего перехода в «Ингулец»?

– Думаю, что здесь не обошлось без главного тренера петровчан Василия Кобина, часто контактировавшего с наставником молодежного состава «горняков» Алексеем Беликом, который и рекомендовал меня. И я не жалею, что оказался в Ингульце, в конце концов, других вариантов остаться в элитном дивизионе и не было.

– Знакомых в команде из Петрова не встретил?

– Нет, раньше ни с кем из новых одноклубников не пересекался.

– А стиль, который пропагандирует Белик, сильно отличается от футбола, сторонником которого является Кобин?

– По этой теме можно долго дискутировать. Все-таки молодежный состав «Шахтера» был всегда очень хорошо укомплектован, перед командой ставились только максимальные задачи. В «Ингульце» совсем другая ситуация, но что объединяю эти команды, так это заточенность на атаку.

– С Беликом часто общаешься?

– Да, он в курсе моих дел. В частности, поздравил меня с первым забитым мячом в УПЛ, когда я отличился в матче с Кривбассом. В конце концов так и должно быть, ведь у меня действующий контракт с «Шахтером» еще на 3,5 года.

– Легко догадаться, что из матчей, сыгранных за «Ингулец», тебе больше всего запомнился с «Кривбассом».

– Вы правы. И не только потому, что я забил свой первый гол в УПЛ. В Кривом Роге «Ингулец» продемонстрировал качественный футбол, полностью выполнив установку Кобина.

– Второй раз ты отличился забитым мячом в ворота «Черноморца». То, что ты воспитанник одесского футбола, как-то стимулировало тебя на этот поединок?

- Нет, ведь я недолго тренировался в одесской ДЮСШ №11, прежде чем попасть в «Днепр-2004» и «Шахтер». Да и пока было не до воспоминаний детства, нужно выбираться из «дна» турнирной таблицы уже в составе «Ингульца».

– То, что «Ингульцу» из-за проблем с домашним стадионом приходится постоянно играть в гостях, сказывается?

– Конечно, это давит психологически, сказывается негативно на тренировочном процессе, восстановлении. Однако эти трудности только закаляют, помогают стать сильнее.

– Тебе комфортнее действовать на какой позиции?

– На правом фланге нападения, но при необходимости могу сыграть слева и в центре. Главное, быть полезным команде.

– Игра какого украинского футболиста служит тебе примером?

– Моего бывшего одноклубника по «Шахтеру» Александра Зубкова.

– Тогда напоследок, как ты оцениваешь шансы «Ингульца» удержаться в элите?

– Знаю, что многие эксперты прочат нам вылет. Я бы не спешил нас хоронить. И хотя в Ингульце нет футболистов с опытом выступлений в Премьер-лиге, но мы все горим желанием удержаться в классе сильнейших. Этим мне «Ингулец» очень импонирует. Взяв верх над «Кривбассом» и «Черноморцем», вернули интригу в борьбе среди аутсайдеров. И пока остается хотя бы мизерная надежда спастись, петровчане будут пытаться прыгнуть выше головы.