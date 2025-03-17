Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Металлист 1925 должен выйти в УПЛ. И сделать это сейчас
Тренер уверен, что команда уже сейчас готова выйти в УПЛ
Экс-тренер Шахтера и Зари Патрик ван Леувен нормально воспринимает тот факт, что сейчас работает в Первой лиге с Металлистом 1925. Наставник нацелен быстро вернуться в элиту.
«Меня Металлист 1925 заинтересован в качестве нового проекта с новым собственником и новыми целями. Сейчас задача – выиграть Первую лигу и выйти в УПЛ. И там руководство поставит новую высокую задачу».
«Мне это интересно, это моя мотивация. Мы не обговаривали, когда именно нужно выйти в УПЛ, но ясно, что это должно произойти сейчас. Я не буду прятаться и говорить про время».
«Квалификация игроков позволяет все сделать в этом сезоне», – сказал ван Леувен.
Харьковская команда в группе повышения идет на 4-й позиции, отставая от лидера Эпицентра на 4 очка.
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