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  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Металлист 1925 должен выйти в УПЛ. И сделать это сейчас
Украина. Первая лига
17 марта 2025, 19:53 | Обновлено 17 марта 2025, 20:01
193
1

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Металлист 1925 должен выйти в УПЛ. И сделать это сейчас

Тренер уверен, что команда уже сейчас готова выйти в УПЛ

17 марта 2025, 19:53 | Обновлено 17 марта 2025, 20:01
193
1
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Металлист 1925 должен выйти в УПЛ. И сделать это сейчас
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Экс-тренер Шахтера и Зари Патрик ван Леувен нормально воспринимает тот факт, что сейчас работает в Первой лиге с Металлистом 1925. Наставник нацелен быстро вернуться в элиту.

«Меня Металлист 1925 заинтересован в качестве нового проекта с новым собственником и новыми целями. Сейчас задача – выиграть Первую лигу и выйти в УПЛ. И там руководство поставит новую высокую задачу».

«Мне это интересно, это моя мотивация. Мы не обговаривали, когда именно нужно выйти в УПЛ, но ясно, что это должно произойти сейчас. Я не буду прятаться и говорить про время».

«Квалификация игроков позволяет все сделать в этом сезоне», – сказал ван Леувен.

Харьковская команда в группе повышения идет на 4-й позиции, отставая от лидера Эпицентра на 4 очка.

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Металлист 1925 Патрик ван Леувен Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 1
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Gargantua81
купили Крупского и подписали Калюжного. Это отличное усиление, но оба пока играть не будут. А задачу еще надо решить.
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