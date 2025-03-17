Симоне ИНДЗАГИ – об игре с Аталантой: «Могли закрыть матч раньше»

Тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча с «Аталантой» в 29-м туре чемпионата Италии. Подопечные Симоне без лишних проблем обыграли прямого конкурента за золото Серии А – 2:0.

«Как тренер, я очень доволен игрой команды. Мы приехали в Бергамо для того, чтобы провести игру по собственному сценарию. В итоге мы могли закрыть этот матч еще раньше, была стойка, упразднен гол Лаутаро, момент Фраттези.

Мы упорно боролись против большой команды и мало что позволили сделать соперникам, забившим 63 гола, как и мы в этой кампании.

Поздравляю своих ребят с победой, потому что с таким настроением мы можем делать действительно великие вещи. Мы сыграли отличный матч, хотя в последние недели можно было прочитать в СМИ совершенно иначе о нас, но когда ты видишь такие выступления, то понимаешь, что эта команда носит характер.

Мы находились в конце какого-то нескончаемого цикла, и я доволен этим этапом сезона. Впереди девять игр еще много, но я не могу требовать от ребят большего.

Против «Аталанты» нам нужно многое: темп, решительность, агрессия, техника. Каждый раз это совсем другая игра, но это непременно всегда очень увлекательные матчи. Сегодня также был очень хороший матч, с двумя открыто противостоящими друг другу командами, которые по праву находятся на вершине с начала чемпионата.

Сейчас будет перерыв, а потом мы снова начнем с матчем против «Удинезе», поэтому мы не можем оглядываться назад.

Мы продолжаем двигаться в этом направлении. Я прислушиваюсь ко всему, что говорят люди, но мы все знаем, что такое спорт, поэтому мы не делаем много расчетов вперед и стараемся сыграть как можно больше игр от начала до конца», – ответил Индзаги.