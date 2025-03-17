Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симоне ИНДЗАГИ – об игре с Аталантой: «Могли закрыть матч раньше»
Италия
17 марта 2025, 13:45 |
65
0

Симоне ИНДЗАГИ – об игре с Аталантой: «Могли закрыть матч раньше»

«Интер» уверенно одолел соперника со счетом 2:0

17 марта 2025, 13:45 |
65
0
Симоне ИНДЗАГИ – об игре с Аталантой: «Могли закрыть матч раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча с «Аталантой» в 29-м туре чемпионата Италии. Подопечные Симоне без лишних проблем обыграли прямого конкурента за золото Серии А – 2:0.

«Как тренер, я очень доволен игрой команды. Мы приехали в Бергамо для того, чтобы провести игру по собственному сценарию. В итоге мы могли закрыть этот матч еще раньше, была стойка, упразднен гол Лаутаро, момент Фраттези.

Мы упорно боролись против большой команды и мало что позволили сделать соперникам, забившим 63 гола, как и мы в этой кампании.

Поздравляю своих ребят с победой, потому что с таким настроением мы можем делать действительно великие вещи. Мы сыграли отличный матч, хотя в последние недели можно было прочитать в СМИ совершенно иначе о нас, но когда ты видишь такие выступления, то понимаешь, что эта команда носит характер.

Мы находились в конце какого-то нескончаемого цикла, и я доволен этим этапом сезона. Впереди девять игр еще много, но я не могу требовать от ребят большего.

Против «Аталанты» нам нужно многое: темп, решительность, агрессия, техника. Каждый раз это совсем другая игра, но это непременно всегда очень увлекательные матчи. Сегодня также был очень хороший матч, с двумя открыто противостоящими друг другу командами, которые по праву находятся на вершине с начала чемпионата.

Сейчас будет перерыв, а потом мы снова начнем с матчем против «Удинезе», поэтому мы не можем оглядываться назад.

Мы продолжаем двигаться в этом направлении. Я прислушиваюсь ко всему, что говорят люди, но мы все знаем, что такое спорт, поэтому мы не делаем много расчетов вперед и стараемся сыграть как можно больше игр от начала до конца», – ответил Индзаги.

По теме:
«Отставка? Слишком легко». Тренер Ювентуса – об ужасной игре с Фиорентиной
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Травма Дибалы, судороги Довбика. В Роме рассказали о состоянии футболистов
Серия A Аталанта Интер Милан чемпионат Италии по футболу Аталанта - Интер Симоне Индзаги
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Футбол | 16 марта 2025, 21:19 1
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца

В паузе УПЛ Ингулец сосредоточится на тренировочном процессе

Разочаровал экспертов. Стала известна оценка Трубина за матч против Риу Аве
Футбол | 17 марта 2025, 13:26 0
Разочаровал экспертов. Стала известна оценка Трубина за матч против Риу Аве
Разочаровал экспертов. Стала известна оценка Трубина за матч против Риу Аве

Анатолий получил самый низкий балл в команде

Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Футбол | 17.03.2025, 03:45
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Бокс | 17.03.2025, 07:41
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Наставник Бенфики оценил победу в матче, в котором Трубин пропустил дважды
Футбол | 17.03.2025, 08:27
Наставник Бенфики оценил победу в матче, в котором Трубин пропустил дважды
Наставник Бенфики оценил победу в матче, в котором Трубин пропустил дважды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 5
Бокс
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 6
Футбол
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 9
Футбол
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16
Футбол
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 2
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем