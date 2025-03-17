Юлия Стародубцева – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации турнира WTA 1000 в Майами
17 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В финале квалификации украинка сыграет против Татьяны Марии (Германия, WTA 86). Поединок пройдет вторым запуском на корт №7 после игры Бегу – Бондар. Ориентировочный старт игры – 18:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча сопернице. Счет 1:0 в пользу Марии.
Победительница противостояния выйдет в основную сетку тысячника.
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