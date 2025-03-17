Цифры и факты. Важнейшие события 21-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» прерывает 6-матчевую победную серию на своем поле. Последний раз бело-синие теряли очки в родных стенах 27 октября 2024 года – 1:1 с «Шахтером».

Киевляне не знают поражений в общем 23 игры подряд (+17=6), а в родных стенах – 22 (+18=4).

100-й матч в карьере проводит Максим Брагару (ЧУ – 84, КУ – 9, ЕК – 7),

Матвей Пономаренко становится автором 1150-го домашнего гола бело-синих.

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Владислав Ванат 3-й раз поражает ворота «Зари», а Филипп Будковский – «Динамо» (по 1 голу – за «Десну», «Зарю» и «Полесье»).

Голевая серия «Зари» достигает 10 игр.

Филипп Будковский становится первым игроком луганчан, забившим 30 мячей в чемпионатах Украины.

Филипп Будковский прерывает сухую домашнюю серию «Динамо» – на 271-й минуте и безголевую серию черно-бело-красных в баталиях с бело-синими – на 278-й.

Марино Пушич проводит 40-й поединок в УПЛ (+28=7-5, 87-30).

«Карпаты» прерывают 5-матчевую домашнюю победную серию, но продлевают сухую в родных стенах – до 650 минут.

«Александрия» празднует 10-ю викторию на своем поле в этом сезоне.

Черно-желто-зеленые продлевают домашнюю беспроигрышную серию до 15 матчей (+11=4), повторяя личный рекорд 7-летней давности.

«Горожане» преодолевают 100-очковый рубеж в УПЛ под руководством Руслана Ротаня – 101.

3-й раз поражают ворота «Оболони» Жуан Алвина и Александр Филиппов (ранее 1 гол за «Днепр-1»).

Александр Филиппов становится 10-м игроком «Александрии», забившим 10 мячей в чемпионатах Украины.

Сергей Шищенко терпит 10-е поражение на тренерском посту в УПЛ.

«Оболонь» проводит 30-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Пивовары» обходится без забитых мячей в поединках с «Александрией» 3 игры кряду (270 минут).

«Верес» с 4-й попытки впервые берет верх над «Полесьем».

Ровенчане одерживают 40-ю победу на своем поле.

Красно-черные продлевают голевую домашнюю серию до 9 матчей и бьют личный рекорд, установленный еще 30 лет назад.

Николай Гайдучик забивает 11-й мяч в УПЛ, повторяя клубное достижение Александра Паляницы 31-летней давности.

«Полесье» терпит самое крупное поражение в элитном дивизионе.

«Ворскла» с 5-й попытки впервые побеждает в гостях у «Руха».

Команды Юрия Максимова преодолевают 300-очковый рубеж в чемпионатах Украины – 302.

«Рух» устанавливает личный антирекорд, потерпев 3-е поражение подряд на своем поле (мячи 1-5).

А еще одно клубное достижение подопечные Виталия Пономарева повторяют, продлив безничейную серию до 6 игр (+2-4).

ЛНЗ, прервав «рекордную» 3-матчевую домашнюю проигрышную серию, празднует 10-ю викторию в родных стенах.

«Колос» терпит 4-е поражение кряду (мячи 2-7).

Ковалевцы проводят 10-й безголевой поединок в этом сезоне.

«Ингулец» с 5-й попытки впервые берет верх над «Черноморцем».

Красно-желтые проводят 25-й сухой матч в элитном дивизионе.

«Черноморец», заработавший 3-ю «баранку» кряду (мячи 1-5), терпит 326-е поражение, устанавливая новый антирекорд УПЛ, в том числе 119-е на чужих полях, повторяя «рекордный» показатель «Ворсклы».

Безничейная серия «моряков» достигает 10 игр (+1-9).

Одесситы пропускают в общем 12 встреч подряд, а на чужих полях – 25, обновляя личный антирекорд.

Команды Александра Бабича пропускают 300-й мяч во всех официальных турнирах (ЧУ – 266, КУ – 23, ЕК – 11).

100-й матч в чемпионатах Украины проводят Артем Бондаренко («Шахтер») и Никита Кравченко («Александрия»), 50-й – Даниил Алефиренко («Колос») и Игорь Краснопир («Карпаты»), 1-й – Алиссон Сантана («Шахтер»), Назар Попов («Ингулец») и Элиас («Колос»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Бени Макуана (ЛНЗ) и Алексей Сидоров («Колос»).

40-й мяч в УПЛ забивает Александр Филиппов (первый в ворота «Оболони»), 15-й – Геннадий Пасич, 10-й – Виталий Дахновский, 1-й – Тео Ндика Матам (во 2-й игре) и Навин Малыш (в 7-й).

ФК Александрия. Александр Филиппов (слева) дважды отличился в воротах Назария Федоривского

6-й дубль в чемпионатах Украины делает Александр Филиппов, 5-й – Руслан Степанюк.

5-й сухой матч в элитном дивизионе проводит Евгений Кучеренко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ