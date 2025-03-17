Клубный самолет Шахтера замечен в Венгрии. Что он там делает?

Сегодня в аэропорт Дебрецена прибыл клубный самолет «Шахтера» – борт Boeing 737-75C авиакомпании SkyUp Airlines с регистрационным номером UR-SQE.

Сообщается, что самолет прилетел из Тель-Авива, но задержится в Дебрецене ненадолго. Уже в 13:40 борт должен будет вылететь рейсом на Кишинев.

Отмечается, что дискаунтер SkyUp Airlines был вынужден прекратить свою традиционную деятельность после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны в 2022 году, однако его самолеты были сданы в аренду другим компаниям и продолжали летать в качестве чартерных рейсов, что правда, ранее в Дебрецен не залетали.