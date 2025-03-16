16 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 78-й минуте Ферран Торрес после навеса Рафиньи поразил ворота соперников ударом головой.

Барса отыгралась со счета 0:2.

❗️ ВИДЕО. Как забил Ферран. Барселона отыгралась с 0:2 против Атлетико