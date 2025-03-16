Испания16 марта 2025, 23:50 | Обновлено 17 марта 2025, 00:14
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ВИДЕО. Как забил Ферран. Барселона отыгралась с 0:2 против Атлетико
Торрес сделал счет 2:2 на 78-й минуте матча 28-го тура Ла Лиги
16 марта 2025, 23:50 | Обновлено 17 марта 2025, 00:14
223
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16 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 78-й минуте Ферран Торрес после навеса Рафиньи поразил ворота соперников ударом головой.
Барса отыгралась со счета 0:2.
❗️ ВИДЕО. Как забил Ферран. Барселона отыгралась с 0:2 против Атлетико
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