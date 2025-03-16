ВИДЕО. Огонь в Мадриде. Атлетико и Барселона обменялись голами за 2 минуты
На 70-й минуте забил Александер Серлот, а на 72-й отличился Роберт Левандовски
16 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 70-й минуте счет 2:0 сделал Александер Серлот. Но уже на 72-й Роберт Левандовски отыграл один мяч для Барсы.
❗️ ВИДЕО. Огонь в Мадриде. Атлетико и Барселона обменялись голами за 2 минуты
ГОЛ! 2:0 Серлот, 70 мин.
ГОЛ! 2:1 Левандовски, 72 мин.
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