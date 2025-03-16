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Испания
16 марта 2025, 23:42 | Обновлено 17 марта 2025, 00:06
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0

ВИДЕО. Огонь в Мадриде. Атлетико и Барселона обменялись голами за 2 минуты

На 70-й минуте забил Александер Серлот, а на 72-й отличился Роберт Левандовски

16 марта 2025, 23:42 | Обновлено 17 марта 2025, 00:06
195
0
ВИДЕО. Огонь в Мадриде. Атлетико и Барселона обменялись голами за 2 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 70-й минуте счет 2:0 сделал Александер Серлот. Но уже на 72-й Роберт Левандовски отыграл один мяч для Барсы.

❗️ ВИДЕО. Огонь в Мадриде. Атлетико и Барселона обменялись голами за 2 минуты

ГОЛ! 2:0 Серлот, 70 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 72 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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