16 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 70-й минуте счет 2:0 сделал Александер Серлот. Но уже на 72-й Роберт Левандовски отыграл один мяч для Барсы.

❗️ ВИДЕО. Огонь в Мадриде. Атлетико и Барселона обменялись голами за 2 минуты

ГОЛ! 2:0 Серлот, 70 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 72 мин.