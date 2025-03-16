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Испания
16 марта 2025, 23:01 | Обновлено 16 марта 2025, 23:15
347
0

ВИДЕО. Не забиваешь ты – забивают тебе. Как Альварес Барселону огорчил

Хулиан вывел Атлетико вперед на 45-й минуте матча 28-го тура Ла Лиги

16 марта 2025, 23:01 | Обновлено 16 марта 2025, 23:15
347
0
ВИДЕО. Не забиваешь ты – забивают тебе. Как Альварес Барселону огорчил
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 45-й минуте Хулиан Альварес вывел хозяев вперед после паса Джулиана Симоене. Команды пошли на перерыв со счетом 1:0 в пользу матрасников.

До момента с голом Хулиана у Барсы была прекрасная возможность отличиться. Роберт Левандовски не сумел реализовать отличный момент, пробив выше ворота соперника.

❗️ ВИДЕО. Не забиваешь ты – забивают тебе. Как Альварес Барселоне забил

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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