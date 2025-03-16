ВИДЕО. Не забиваешь ты – забивают тебе. Как Альварес Барселону огорчил
Хулиан вывел Атлетико вперед на 45-й минуте матча 28-го тура Ла Лиги
16 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 45-й минуте Хулиан Альварес вывел хозяев вперед после паса Джулиана Симоене. Команды пошли на перерыв со счетом 1:0 в пользу матрасников.
До момента с голом Хулиана у Барсы была прекрасная возможность отличиться. Роберт Левандовски не сумел реализовать отличный момент, пробив выше ворота соперника.
❗️ ВИДЕО. Не забиваешь ты – забивают тебе. Как Альварес Барселоне забил
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