ВИДЕО. Не забиваешь ты – забивают тебе. Как Альварес Барселону огорчил

16 марта проходит матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 45-й минуте Хулиан Альварес вывел хозяев вперед после паса Джулиана Симоене. Команды пошли на перерыв со счетом 1:0 в пользу матрасников.

До момента с голом Хулиана у Барсы была прекрасная возможность отличиться. Роберт Левандовски не сумел реализовать отличный момент, пробив выше ворота соперника.

❗️ ВИДЕО. Не забиваешь ты – забивают тебе. Как Альварес Барселоне забил