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Англия
16 марта 2025, 22:32 | Обновлено 16 марта 2025, 22:38
19
0

ВИДЕО. Гарначо удвоил перевес Ман Юнайтед над Лестером

Хавбек Красных Дьяволов отличился на 67-й минуте

16 марта 2025, 22:32 | Обновлено 16 марта 2025, 22:38
19
0
ВИДЕО. Гарначо удвоил перевес Ман Юнайтед над Лестером
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 21:00 состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.

Лестер принимает Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гарначо удвоил перевес Ман Юнайтед над Лестером (2:0). Хавбек Красных Дьяволов отличился на 67-й минуте

ГОЛ! 0:1. Алехандро Гарначо, 67 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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