Англия16 марта 2025, 22:32 | Обновлено 16 марта 2025, 22:38
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ВИДЕО. Гарначо удвоил перевес Ман Юнайтед над Лестером
Хавбек Красных Дьяволов отличился на 67-й минуте
16 марта 2025, 22:32 | Обновлено 16 марта 2025, 22:38
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16 марта в 21:00 состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.
Лестер принимает Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гарначо удвоил перевес Ман Юнайтед над Лестером (2:0). Хавбек Красных Дьяволов отличился на 67-й минуте
ГОЛ! 0:1. Алехандро Гарначо, 67 мин
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