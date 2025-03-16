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Англия
16 марта 2025, 21:47 | Обновлено 16 марта 2025, 21:56
94
0

ВИДЕО. Прервал голевое молчание. Хойлунд открыл счет для МЮ в Лестере

Лестер принимает Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум

16 марта 2025, 21:47 | Обновлено 16 марта 2025, 21:56
94
0
ВИДЕО. Прервал голевое молчание. Хойлунд открыл счет для МЮ в Лестере
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 21:00 состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.

Лестер принимает Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум.

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На 28-й минуте Расмус Хойлунд открыл счет для МЮ, прервав свое длительное голевое молчание.

ГОЛ! 0:1. Расмус Хойлунд, 28 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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