Англия16 марта 2025, 21:47 | Обновлено 16 марта 2025, 21:56
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ВИДЕО. Прервал голевое молчание. Хойлунд открыл счет для МЮ в Лестере
Лестер принимает Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум
16 марта 2025, 21:47 | Обновлено 16 марта 2025, 21:56
94
0
16 марта в 21:00 состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.
Лестер принимает Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум.
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На 28-й минуте Расмус Хойлунд открыл счет для МЮ, прервав свое длительное голевое молчание.
ГОЛ! 0:1. Расмус Хойлунд, 28 мин
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