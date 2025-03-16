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Испания
16 марта 2025, 21:40 | Обновлено 16 марта 2025, 21:41
589
0

Центральная игра тура: обнародованы составы на матч Атлетико – Барселона

16 марта матрасники и сине-гранатовые проведут поединок 28-го тура чемпионата Испании

16 марта 2025, 21:40 | Обновлено 16 марта 2025, 21:41
589
0
Центральная игра тура: обнародованы составы на матч Атлетико – Барселона
Коллаж Sport.ua

16 марта состоится матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Диего Симеоне и Ханс-Дитер Флик назвали стартовые составы своих коллективов.

Перед стартом очного противостояния Атлетико с 56 очками располагается на третьем месте. У Барсы вторая позиция и 57 пунктов.

Стартовые составы на матч Атлетико – Барселона

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Атлетико Мадрид Барселона Атлетико - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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