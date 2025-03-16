Центральная игра тура: обнародованы составы на матч Атлетико – Барселона
16 марта матрасники и сине-гранатовые проведут поединок 28-го тура чемпионата Испании
16 марта состоится матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.
Поединок пройдет на стадионе Метрополитано в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Диего Симеоне и Ханс-Дитер Флик назвали стартовые составы своих коллективов.
Перед стартом очного противостояния Атлетико с 56 очками располагается на третьем месте. У Барсы вторая позиция и 57 пунктов.
Стартовые составы на матч Атлетико – Барселона
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